Crom haben ein neues Lyrik Video zu Shields Of Gold veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album When Northmen Die enthalten, welches am 1. Dezember 2017 über Pure Steel Records veröffentlicht wird. Der Vorverkauf beginnt am 17. November 2017.

Walter „Crom“ Grosse veröffentlicht mit When Northmen Die bereits das dritte Album seiner einstmals als Nebenprojekt von Dark Fortress gestarteten Soloband.

Schon seit dem Debüt Longplayer Vengeance von 2008 sind die Alben auf Pure Steel/Legend erschienen und mit dem neuen Album wird diese Tradition weitergeführt. Viking/Power Metal ganz in der Tradition der guten, alten Bathory zur Hammerheart-/Twilight Of The Gods-Ära: Ruhige, getragene Melodien vereinen sich mit majestätischen Gitarrenriffs, ausladenden Harmonien, cleanen und dennoch kraftvollem Gesang sowie einer ergreifenden Epik.

Mit When Northmen Die führt Walter Grosse so ehrenvoll das Erbe des 2004 verstorbenen Quorthon fort, dass sich die Tore nach Valhalla sofort freiwillig öffnen würden. Die limitierte Erstauflage wird einen Bonustrack erhalten, das später erscheinende Vinyl nochmals zwei verschiedene.

LINE-UP:

Walter „Crom“ Grosse – vocals, guitars, bass, choir

Special guests:

Seraph – drums

Paymon – vocals at „Farwell Song„, aditional choirs

Christian Häusler – lead guitars at One Step To The Lake Below, solo at The Millennium King

