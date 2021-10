Croword – Crimson Gaze (EP)

Gesellschaftskritische Klänge dringen seit Anfang September aus Österreich zu uns über die Alpen. Die melodische Death Metal Band Croword hat ihre vier Song starke EP Crimson Gaze herausgebracht. In etwas über 20 Minuten holen sie zum Schlag aus und wollen nicht nur kritische Eindrücke hinterlassen, sondern ihre Musik möglichst positiv anpreisen. Das Quintett wird vom Sänger Adrian Schattovits angeführt, der stets und ständig deftige Shouts in den dichten Gitarrensound von Julian Schattovits und Dino Sulic taucht. Walzende Beats treiben die Jungs aus Wien an, die rastlos durch die EP fegen. Der Titelträger fungiert dabei als Opener und wühlt in fünf Minuten ordentlich im breiten melodischen Death Metal Topf. Am 90er-Schweden-Tod orientiert, findet man Handschriften von vielen der skandinavischen Kapellen wieder, die uns seit Jahren ihre harten Riffs auf die Ohren drücken. Technisch dringen Croword eher in die härtere Gangart des Subgenres. Die Flexibilität an den Instrumenten kann Adrian leider nicht weiter ausbauen. Die Growls kann man zwar gut anbieten, in seinen Lyrics ist er jedoch eingefahren und bietet kaum Platz, um dort für eine weitere Entfaltung zu sorgen. Isle Of The Dead hat anfänglich den Brutal Death im Schlepptau, um dann in die gewohnten, pulsierenden Tonfolgen zu greifen. Zu festgefahren lösen sie den tödlichen Griff im Nacken des eigenen Jungen zu langsam und gefährden den eigenen Zögling. Bei Death And The Maiden funktioniert das besser und hievt den Titel auf die Poleposition des kleinen Querschnitts ihrer Kunst. Secession schließt ab und nimmt die Fahrt vom Vorgänger mit. Abschließend gefallen mir die beiden letzten Titel besser als die beiden ersten Nummern. Alle, die es schnörkellos auf den Punkt serviert mögen, sollen ruhig mal in Crimson Gaze hineinlauschen.

