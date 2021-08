Croword: kämpfen mit der zweiten Melodic Death Metal Single „Secession (Where All The Reasons Are Lost)“ samt Musikvideo für die Freiheit der Kunst und Kreativität

Die österreichischen Melodic Death Metal Virtuosen Croword läuten mit der zweiten Single-Veröffentlichung Secession (Where All The Reasons Are Lost) die nächste Runde auf dem Weg zur Veröffentlichung ihrer neuen EP Crimson Gaze am 03.09.2021 über NRT-Records ein. Der gesellschaftskritische Song ist ein wundervoll dargestelltes Statement für die Freiheit der Kunst und Kreativität bei dem harte Riffs auf ruhige Akustik stoßen. In den Lyrics sezieren Croword den aktuellen Zustand der Kunst und analysieren komplexe Fragestellungen rund um die Definition von entarteter Kunst. Zusätzlich wird die Frage gestellt, was benötigt wird, um alte Dogmen zu durchbrechen und neue Manifestionen der Kunst zu erschaffen. Die Wiener Melodic Death Metal Band, bestehend aus Mastermind und Bassist Lukas Rappitsch, Johannes Eder (Schlagzeug), Adrian Schattovits (Vocals), Julian Schattovits und Dino Sulic (Gitarren), gibt mit ihrem stark vom Göteborger Death Metal der 1990er Jahre inspirierten intensiven Sound der Szene einen frischen Impuls. Mit Einflüssen aus Rock, Jazz und klassischer Musik lassen Croword eine einzigartige Melodic Death Metal Symphonie erschallen. Die Wiener Metalheads machen bereits seit einigen Jahren mit ihrem brachialen und technisch ausgefeilten Melodic Death Metal auf sich aufmerksam. Die neue EP besteht aus vier brandneuen Songs, die von Werken von Malern wie Egon Schiele und Arnold Böcklin, die sich vor gut 100 Jahren mit den Abgründen und Höhen der menschlichen Natur auseinandersetzen, inspiriert ist. Aufgenommen wurde der Vorbote für das 2022 geplante zweite Album im österreichischen Kochplatte Studio und den Elophos Hill Studios. Für den Mix der EP ist Andreas Koch zuständig und für das Mastering konnte kein Geringerer als Jens Bogren (Fascination Street Studios) gewonnen werden, der schon mit Opeth, Amon Amarth, Arch Enemy uvm. arbeitete. Begleitet wird die zweite Single ebenfalls von einem technisch und musikalisch perfekt umgesetzten Live-Video. Der Clip gibt gleichzeitig einen perfekten Ausblick auf die der via geheimen Link im CD-Booklet als Bonus zugänglichen Live-Session, die mit roher Emotion und einer Menge schweißtreibender Leidenschaft in den Räumlichkeiten der österreichischen Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien entstand. Hier wird der CD-Käufer mit elf zusätzlichen Songs der Live-Session Live Is More Than Just Breathing belohnt, die neben den Live-Versionen der vier neuen Songs auch Best-of Tracks der letzten Jahre enthält. Nach der ersten kompromisslosen Single zum Titeltrack Crimson Gaze geht es in die zweite Runde des Vorglühens bis zum Erscheinungstermins der neuen CD mit dem Musikvideo zu Secession (Where All The Reasons Are Lost) hier entlang:

Die abwechslungsreiche neue Croword Single Secession (Where All The Reasons Are Lost) ist ab sofort bei allen bekannten digitalen Shops sowie Streaming-Diensten erhältlich.

2012 in der Steiermark gegründet, stellte sich Croword 2016 mit ihrer Demo-EP Manifest Of Mortal Sickness und dem Lyric Video zum Titelsong, das in der internationalen Metal Szene mit großem Respekt anerkannt wurde, erstmals ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Rund ein Jahr später veröffentlichten Croword ihr erstes Album The Great Beyond, welches eine Band präsentierte, die im Vergleich zu ihrem Debüt noch mehr Authentizität, technische Finesse, Kraft und Tiefe bewies. Mit ihrer neuen EP und der dazu erscheinenden Live-Session werden die Österreicher der Welt erneut zeigen, wie sich guter Melodic Death Metal anhört. Der talentierte wie charismatische Bassist und Bandleader Lukas Rappitsch sowie der erfahrene Schlagzeuger Johannes Eder geben mit ihrer Bass- und Drumline einen komplexen sowie einprägsamen Rhythmus vor, welcher den rauen Gesang von Crowords neuen Shouter Adrian Schattovits ansprechend untermalt. Mit ihren einzigartigen Soli, meisterhaft umgesetzt von ihrem Gitarristen-Duo Julian Schattovits und Dino Sulic, setzt die junge Band weitere Statements.

Crowords neue fulminante EP Crimson Gaze ist ab sofort mitsamt der Live-Session als Bonus weltweit im Handel vorbestellbar. Wer auf filigran vorgetragenen Melodic Death Metal mit Tiefgang steht sollte sich jetzt seine Digipak-CD hier sichern!

Am 27.08.2021 laden Croword zur offiziellen Release Show ihres anspruchsvollen Melodic Death Metal Albums Crimson Gaze in den Wiener Viper Room ein. Präsentiert von Metalnight Outbreak wird die Band endlich wieder die Bühne ihrer Heimatstadt entern und ihren Fans gehörig einheizen. Als Special Guests eröffnen Vermocracy und Red Swamps die Show. Weitere Infos findet ihr hier: www.facebook.com/events/185762160272899

Zudem werden Croword am 10.09.2021 zusammen mit Robot und Red Swamp in Budapest (HUN) im Akácfa u. 49 die Bühnenbretter zum Beben bringen.

Wer jetzt mehr über Croword und ihren anspruchsvollen vielfältigen Melodic Death Metal, der in seinen Fundamenten an Bands wie In Flames, At The Gates oder Dark Tranquillity erinnert, erfahren möchte, dem ist ein Trip zu ihrer Website www.croword.com sowie den Social Media Profilen unter www.facebook.com/croword und www.youtube.com/crowordofficial empfohlen. Weitere Informationen gibt es natürlich auch auf www.dr-music-promotion.de.