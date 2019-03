Metal Blade Records sind stolz darauf, ab sofort Cult Of Luna ihrem weltweiten Netzwerk zählen zu dürfen! Seit nahezu 20 Jahren gehören Cult Of Luna zu den Anführern der weltweiten Post-Metal-Szene. Sich ständig entwickelnd, lotet die Band ihre Grenzen dabei von Album zu Album weiter aus, um so die dunkelsten und nebligsten wie auch die trockensten und abruptesten Landschaften zu erkunden.

Cult Of Luna kommentieren den Deal wie folgt: „Wir sind begeistert ob unserer Zusammenarbeit mit Metal Blade und der Erschaffung unserer neuen Heimat: Red Creek werden die zukünftigen Cult Of Luna Produktionen betreuen. Dies ist der Beginn einer aufregenden Reise.“

Cult Of Luna haben seit Vertikal 1&2 (2013) kein neues Material veröffentlicht. 2016 hat man allerdings das Mariner Album erschaffen, welches in Zusammenarbeit mit Julie Christmas (Battle Of Mice, Made Out Of Babies) entstanden ist. Die Platte wurde sowohl von den Fans als auch der Presse gefeiert. 2017 folgte die ähnlich erfolgreiche DVD Years In A Day.

Weitere Infos zu Cult Of Lunas erstem Studioalbum seit vielen Jahren – gleichzeitig ihr Metal Blade Debüt – werden in Kürze veröffentlicht!

Ihre apokalyptischen Live-Auftritte, die die Vorstellungskraft des Publikums uneingeschränkt erkunden und die durch ihre Musik ausgelösten Emotionen visuell umsetzen, können Cult Of Luna-Fans im Laufe dieses Jahres in Europa live erleben. Im Sommer werden Festivals gespielt, im November/Dezember folgt eine Headlinertour mit A.A. Williams.

Cult Of Luna live

May 18 – Huskvarna Folkets Park – Sweden

June 1 – Fortarock – Netherlands

June 21 – Graspop Metal Meeting – Belgium

June 22 – Hellfest Open Air – France

June 28 – Tuska Festival – Finland

June 29 – Provinssi Festival – Finland

July – Resurrection Festival – Spain

August – Brutal Assault Festival – Czech Republic

Aug. 9 – Øya Festival – Norway

August – Rock Altitude – Switzerland

August – Arctangent Festival – UK

Cult Of Luna tour dates

w/ A.A Williams

Nov. 24 – Festsaal Kreuzberg – Berlin, Germany

Nov. 25 – Stollwerck – Cologne, Germany

Nov. 26-29 – TBA

Nov. 30 – Le Trianon – Paris, France

Dec. 1-3 – TBA

Dec. 4 – Kino Siska – Ljubljana, Slovenia

Dec. 5 – Technikum – Munich, Germany

Dec. 6 – Arena – Vienna, Austria

Dec. 7 – TBA

