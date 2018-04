Dark Millennium: Kündigen neues Album an

Wir freuen uns sehr, dass die Progressive Dark Metaller von DARK MILLENNIUM zu Massacre Records zurückgekehrt sind und demnächst ihr neues Album „Where Oceans Collide“ veröffentlichen werden!

Gegründet 1989, folgte 1994 die Auflösung der Band. 2016 fanden sie jedoch wieder zusammen und können mittlerweile auf 3 Studioalben zurückblicken. Das aktuelle Album („Midnight In The Void„) veröffentlichten sie vor zwei Jahren in Eigenregie.

DARK MILLENNIUM – bestehend aus Sänger Christian Mertens, den Gitarristen Hilton Theissen & Michael Burmann, Bassist/Keyboarder Gerold Kukulenz und Drummer Andre Schaltenberg – begannen alsbald damit, an neuen Songs zu schreiben, gründeten ihr eigenes Studio namens Wide Noise und produzierten dort das kommende Album „Where Oceans Collide„, welches Ende August 2018 bei Massacre Records erscheinen wird.

DARK MILLENNIUM Live

20.04.2018 DE Duisburg – JZ Die Mühle

