Darkness Is My Canvas: veröffentlichen den Song „Inverted“

Darkness Is My Canvas wurde 2017 in Helsinki gegründet. Die Band spielt melodischen Rock kombiniert mit progressiven Elementen, stilistisch beeinflusst von Bands wie Muse, Queen, Pink Floyd, Leprous und gelegentlich auch Porcupine Tree und My Chemical Romance. Ihre eingängigen Melodien haben viele musikalische Hooklines, und die Band wirft dem Publikum gerne Curveballs zu, indem sie mitten im Song Takt und Stil ändert – und das völlig bewusst. Der fantasievolle Sound von Darkness Is My Canvas entspringt dem melodischen Gitarrenspiel von Panu und der Stimme von Pete, der, wie manche sagen, wie der junge David Bowie klingt. Alle Songs von Darkness Is My Canvas stammen aus dem Kopf und der Feder von Pete und Panu, die auch die „Gründerväter“ der Band sind. Sie spielen neben dem Schlagzeug auch alle anderen Instrumente im Studio, denen einige der besten Schlagzeuger Finnlands vertrauen.

Den neuen Song Inverted von Darkness Is My Canvas könnt ihr direkt hier anhören: