Und der nächste Kracher!

Die Band hat sich im Jahr 2006 gegründet und kommt aus unserem wunderschönen Nachbarland Polen!

Bis dato sind eine Demo, eine EP und ein Album namens Twilight Of Blood And Flesh erschienen. Nach etlichen gespielten Konzerten und Festivals in ganz Europa präsentieren sie erstmalig ihr neues Album, welches noch in diesem Herbst erscheinen wird.

Freut euch mit uns auf Polens „Amon Amarth“ Valkenrag!

Hier ein Song ihres aktuellen Albums.

Bisher sind folgende Bands bestätigt:

Enisum

Fejd

Saor

Sarkrista

Valkenrag

https://www.facebook.com/Darktroll.Festival/

http://darktroll-festival.de/

Kommentare

