Die Metal Dayz können mehr als nur gute Konzerte liefern. Das Rahmenprogramm ist mindestens genau so spektakulär und abwechslungsreich wie die Bands, die sich dieses Jahr die Ehre geben. Wir wollen euch jetzt nochmal alle Rahmenprogrammpunkte im Überblick vorstellen:

Lauscht zum Beispiel witzigen, skurrilen und verrückten Geschichten aus der Welt der Rock- und Metalbands von einem, der genau weiß, was abgeht: Christof Leim, welcher selbst in den Bands Sinner, The New Black und Heavysaurus spielt und zudem Chefredakteur des Metal Hammers war hat mehr als genug Stories in Petto, die er gerne mit euch teilen will.

Wer lieber selbst aktiv werden möchte und seiner Musik-Leidenschaft frönen möchte, sollte unbedingt beim Metal Yoga vorbeischauen. Saskia Thode hat ihre beiden liebsten Hobbies zu ihrem Beruf gemacht und verbindet laute Metalmusik mit klassischem und nicht so klassischem Yoga. Jedes Yoga-Erfahrungslevel ist bei ihren Sessions herzlich willkommen – vor allem diejenigen, die sich zuvor noch nie getraut haben, Yoga mal auszuprobieren!

Micha-El Goehre lebt als Autor, Poetry Slammer und Moderator in Essen. Er ist regelmäßig mit Soloshows und auf Festivals, Lese- und Poetry Slambühnen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Belgien und der Schweiz zu sehen und besucht nun Hamburg. Als Poetry Slammer hat er bereits hunderte Dichterschlachten gewonnen und ist als Moderator u.a. für den Slam Krawall + Zärtlichkeit in Essen verantwortlich.

Ricky Wagner (Lead Gitarre und Vocals bei Rezet) nimmt euch mit auf eine Reise seines musikalischen Werdegangs. Der studierte Gitarrenlehrer zeigt Tipps und Tricks, wie man sein Gitarrenspiel auf ein höheres Level bringen kann. Der Austausch mit dem Publikum ist hier besonders erwünscht und steht im Fokus. Für Anfänger bis Profis ein Muss!

Passend dazu stellt sich auch die Frage wie shoutet, screamt und growlt man eigentlich, ohne sich die Stimmbänder zu zerreißen? Der Shoutcoach Thomas Fischer weiß es genau und bietet einen Workshop bei den Hamburg Metal Dayz an!

Ihr wusstet es vielleicht noch nicht, aber genau darauf habt ihr gewartet: Speak Metal – Der Heavy Podcast bringt euch normalerweise wöchentlich Neues, Absurdes und bisweilen Tiefgründiges aus der Metal-Welt direkt in eure Ohren. Auf den Metal Dayz beschäftigen Jasper und Stefan sich nun live und vor Ort mit allen möglichen Themen aus der Metalwelt. Bei Speak Metal halten sie mit ihren persönlichen Meinungen nicht hinterm Berg, es wird also gelästert und gehasst, ganz oft aber auch geliebt. Nicht verpassen und mit fachsimpeln!

Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag veröffentlichte außerdem Klaus Büchner, Mitbegründer von Torfrock und die Stimme der allseits bekannten Kultfigur Werner, im März 2018 seinen ersten Gedichtband Hanebüchner. Seine musikalische Lesereise dazu veranstaltet der Kultsänger nun zusammen mit Christoph Stein-Schneider (Fury/Wohnraumhelden). Auf originelle Weise verknüpfen die beiden Künstler prosaische Lesung und musikalische Showeinlage zu einem Unterhaltungsprogramm der besonderen Art, dass sie bei den Metal Dayz nun auch zum Besten geben wollen.

Außerdem laden Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg, das Front- und Songwriter-Duo von Extrabreit, ein zu einem Abend voller Anekdoten, krasser Stories und legendärer Melodien: Havaii liest aus seiner Autobiografie Hart Wie Marmelade – Erinnerungen Eines Wahnsinnigen und bringt mit Kleinkrieg Extrabreit-Hits unplugged zum Klingen. Eine Zeitreise der besonderen Art: Rasant, witzig und voller Intensität.

Das Team von Black Pearl Tattoo aus Husby bei Flensburg ist bei den Hamburg Metal Dayz 2018 ebenfalls am Start und schmückt die Haut einiger glücklicher Gewinner mit kleinen Kunstwerken.

Und natürlich darf das Trash Bingo mit Maschine nicht fehlen.

Ihr seht also, es ist für jeden etwas dabei!

