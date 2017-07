David Gilmour: „Live At Pompeii“ kommt am 29. September

David Gilmour: „Live At Pompeii“ kommt am 29. September

Vor zwei Jahren brach Pink-Floyd-Legende David Gilmour zu einer Konzertreise auf, die ihn an ausgewählte historische Orte auf der ganzen Welt führte. Im Rahmen dieser Tour gab er 2016 ein Konzert im Amphitheater in Pompeij – es war die erste Live-Darbietung vor Publikum seit den Gladiatoren-Kämpfen 79 n.Chr. Für den 71-jährigen Briten war es die triumphale Rückkehr in jene Stadt, in der 1971 Adrian Mabens legendärer Konzertfilm „Pink Floyd Live At Pompeii“ entstand. Der Konzertmitschnitt „David Gilmour Live At Pompeii“ erscheint am 29. September auf CD, DVD, Blu-ray Disc und Vinyl sowie als Download.

Am 7. und 8. Juli 2016 spielte David Gilmour zwei Aufsehen erregende Shows im Schatten des Vesuvs, 45 Jahre nach seinem ersten Auftritt in der süditalienischen Stadt für „Pink Floyd Live at Pompeii“. Es waren die ersten Rockkonzerte in der altrömischen Spielstätte, die neunzig Jahre vor Christi gebaut und 169 Jahre später beim Ausbruch des Vesuvs unter Asche begraben wurde. „Es ist ein magischer Ort und hierher zurück zu kommen, die Bühne und die Arena zu sehen, war einfach überwältigend“, erklärt er und weiter: „Es ist ein Ort der Geister …“

Die Konzertfilm „David Gilmour Live at Pompeii” wurde unter der Regie von Gavin Elder in 4K gefilmt und enthält Highlights aus beiden Shows. Das Konzert ist ein audiovisuelles Erlebnis, mitsamt riesigem kreisförmigem Cyclorama-Screen, Laser, Pyrotechnik und fantastischen Performances der Allstar-Band. Am 13. September wird der Mitschnitt zudem in 2000 Lichtspielhäusern weltweit einmalig im Kino gezeigt. Informationen gibt es hier: http://www.davidgilmourcinematickets.com/

Kommentare

Kommentare