Max & Iggor Cavalera: Zerlegen am 09.08.2017 im Zuge der Return To Roots Tour 2017 das Jazzhaus in Freiburg

Band: Max & Iggor Cavalera Datum: 09.08.2017 (Mittwoch) Beginn: 20Uhr Ort: Freiburg, Jazzhaus Return To Roots Tour 2017

Noch bevor die beiden Sepultura-Gründer Max & Iggor Cavalera im Rahmen der „MTV Headbangers Ball Tour“ im Winter 2017 mit ihrer Aufführung des Sepultura-Klassikers „Roots“ in Gänze durch Deutschland touren, können sich die Fans auf die gefeierten Return To Roots– Shows schon in diesem Sommer freuen. Die brasilianischen Metal-Legenden gastieren 5. Juni 2017 in Dresden im Beatpol, am 7. Juni 2017 in Düsseldorf im Zakk und am 8. Juni 2017 in Hannover im Musikzentrum. Weitere Sommer-Termine sind in Planung.

Mit ihrer gemeinsamen Band Sepultura schreiben Max Cavalera und Iggor Cavalera in den Neunzigern Heavy Metal-Geschichte. Besonders mit den drei Werken „Arise“ (1991), „Chaos A.D.“ (1993) und „Roots“ (1996) werden die Cavalera-Brüder bekannt, verkaufen allein in den USA mehr

als drei Millionen Platten, weltweit sind es knapp 30 Millionen. Speziell „Roots“, das letzte Sepultura-Album mit Max Cavalera am Mikro, gilt vielen als ein herausragendes des Genres, weil es einen Stilwechsel einläutet: Neben brasilianischen Rhythmen und Perkussion wird verstärkt auf progressive und Hardcore -Elemente zurückgegriffen. Max Cavalera sagt zum Jubiläum: „Innerhalb der Band war es damals auf der persönlichen Ebene recht chaotisch, aber die Musik war trotzdem gut. Meiner Meinung nach ist es eine exzellente Scheibe, es war aber auch sehr mutig, sie produzieren, und ein großes Risiko, das wir eingegangen sind. Aber es war uns egal, wir haben es einfach gemacht. Damals fing ich an, mich mit World Music zu beschäftigen und das Ganze mit Metal zu verbinden, um den Metal ein wenig anders und interessanter zu machen. Wir sind dazu extra in den Urwald gefahren, um mit dem Xavantes-Stamm aufzunehmen. Was für eine großartige Erfahrung!“

Das Album erhält viele positive Rezensionen und erreicht in mindestens sieben Ländern, darunter die USA und Großbritannien, Gold-Status. In Deutschland steigt es bis auf Platz 7, in den USA auf Platz 27, in Großbritannien auf Platz 4 der Charts. Sepultura gehören mit zu den Wegbereitern des Nu Metal, vermischen Punk und Metal mit traditionellen brasilianischen Elementen und kreieren so einen einzigartigen Stil. 1996 steigt

Max Cavalera aus und gründet mit Soulfly eine weitere erfolgreiche Band, mit der er bis heute neun Alben veröffentlicht hat. Sein Bruder verlässt die Band ebenfalls, allerdings erst zehn Jahre später; in dieser Zeit gibt es zwischen den beiden keine n Kontakt aufgrund des Zerwürfnisses bei Max ́

Cavalera Conspiracy aus der Taufe, bei dem sie ihren ursprünglichen Death-und Thrash-Metal-Wurzeln Tribut zollen. 2008 erscheint mit „Inflikted", so der ursprüngliche Name der Band, das Debütalbum, das in Deutschland, Österreich und Finnland die Top 30, in Australien und Belgien die Top 40 und in den USA Platz 72 der Charts erreicht. Als Gast darauf ist Rex Brown von Pantera zu hören. Album Nummer zwei, „Blunt Force Trauma", kommt 2011 auf den Markt, die Band tourt weltweit; neben Soulfly-Gitarrist Marc Rizzo spielt nun Jonny Chow Bass für den ausgestiegenen Gojira Frontmann Joe Duplantier. Mit dem aktuellen Album „Pandemonium" gehen Cavalera Conspiracy 2014 zurück zu ihren Grindcore – Einflüssen, Nate Newton von Converge wird neuer Bassist. Im Sommer 2015 touren sie erfolgreich durch Europa, spielen auch zwei Konzerte in Köln und München. Mit der Aufführung des kompletten „Roots"-Albums erfüllen sie sich und den Fans einen langgehegten Wunschtraum.

