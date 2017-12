Der Szene-Geheimtipp DEAD ALONE ist endlich wieder da: “Serum“ heißt das neue Werk der vierköpfigen Band aus dem bayerischen Oberland und wird am 23. Feburar 2018 via Reaper Entertainment veröffentlicht.. Auf ihrem mittlerweile fünften Album sind die Musiker dem atmosphärischen Death Metal weiter treu geblieben und haben ihre unverkennbaren Trademarks ausgebaut. “Serum“ ist das bis dato innovativste, komplexeste und packendste Album der gesamten Bandgeschichte.

Heute veröffentlicht die Band nun die erste digitale Single „The Fall„. Das dazugehörige Lyric-Video gibt es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

“The Fall“ war einer der ersten Songs, welche wir für das Album geschrieben haben. Er verbindet all die verschiedenen Facetten von “Serum“ und bietet einen perfekten Einblick darin, was Euch erwartet. Ein besonderer Dank geht an Alexander Ecker (Pearlsound Studio) für die fantastischen Aufnahmen und an Dinos „Psychon“ Prassas (Sound Abuse Productions, Live guitar bei SEPTICFLESH) für den grandiosen Mix!

Viel Spaß beim Hören von “The Fall“!

Bestellt Euch „Serum“ digital vor und erhaltet den Song „The Fall“ sofort als Download:

http://amzn.to/2lgFRah​

„Serum“ auf CD kann hier vorbestellt werden: www.reapermusic.de/deadalone

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01 Delusion

02 The Fall

03 Indoctrination

04 Faith…

05 Four Prophets

06 Swarm

07 Fear

08 Praise The End

09 Black Swans

10 A World Of Lies

11 Born To Decay

Es dauerte drei Jahre, bis DEAD ALONE ihre Vorstellungen des perfekten Zusammenspiels von Artwork, Texten und Musik verwirklicht haben. Herausgekommen ist eine intensive und fordernde Reise, die den Hörer auch nach dem letzten Song nicht loslässt. Eine absolute Empfehlung für Fans von PARADISE LOST, SEPTICFLESH und ENSLAVED!

Das deutsche LEGACY und das norwegische SCREAM konnten bereits vorab in die neue Platte reinhören und sind mehr als begeistert:

„Dead Alone gelingt es, walzende Melodic Death Brachialität mit melancholischer Atmosphäre zu verbinden und dank messerscharfer Riffs ein Feld voll rollender Köpfe zu hinterlassen.“

LEGACY (D)

„Do you like melancholic death metal with awesome melodies and attitude? Don’t hestitate, this brilliant piece of music is a „MUST -HAVE!“.

SCREAM (NO)

DEAD ALONE sind:

Florian Hefft – Bass / Vocals

Fred Freundorfer – Guitars

Michael Grabow – Guiars

Beni Merl – Drums

—

DEAD ALONE online:

www.dead-alone.de

www.facebook.com/deadalonemetal

