„Death Feast Open Air 2018 vom 23.08 – 25.08.2017 in Andernach (Vorbericht)“

Eventname: Death Feast Open Air 2018

Bands: Dying Fetus (USA), Misery Index (USA), The Black Dahlia Murder (USA), Origin (USA), Broken Hope (USA) | Disavowed (Netherlands) | Gutalax (cz gore grind ) (Czech Republic) | Ingested (UK), XavlegbmaofffassssitimiwoamndutroabcwapwaeiippohfffX (South Africa), Soreption (Sweden), AngelMaker (Canada), A Night In Texas (Australia), Nader Sadek : In the Flesh (Egypt), Hideous Divinity (Italy), Epicardiectomy (Czech Republic), Teethgrinder (Netherlands), Cognitive (USA), Necrotted (Germany), World End Man (Japan), Antropofagus (Official) (Italy), Abhorrent Castigation (Germany), guineapig (Italy), Cannibal Grandpa (Spain), Xenomorphic Contamination (Italy), PaRtY-CaNnOn (UK), Gutrectomy (Germany), Asilent (Singapore), Embrace Your Punishment (France), Diaroe (Germany), Brutal Sphincter (Belgium), Kadaverficker (Germany), Sick of Stupidity (Netherlands)

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 24.08.2018 – 25.08.2018

Kosten: 3 Tagesticket: 55 € VK, 65 € Doors, Donnerstagsticket, Freitagsticket, Samstagticket: jeweils 30 € Doors

Genre: Brutal Death Metal, Grindcore, Goregrind, Old School Death Metal, Technical Death Metal, Slam Death Metal

Besucher: ca. 2000

Veranstalter: Mike Heinemann bcp-agency

Link: https://www.facebook.com/events/474272486281835//

Das Death Feast Open Air – The Most Brutal Festival In Europe – findet vom 23.08. bis zum 25.08.2018 statt. Austragungsort des Death Feast Open Air, eines der brutalsten Metal Festivals in Europa, ist erneut das Außengelände des JUZ in Andernach. Es vereint in drei Tagen Death Metal, Grindcore, Goregrind, Slam Death Metal und Old School Death Metal.

Nicht nur die absoluten Top-Headliner wie Black Dahlia Murder, Dying Fetus, Misery Indey oder Origin haben es in sich. Weitere in der Szene absolute Hammer Bands werden die drei Tage zu einem absoluten Erlebnis machen.

Das Death Feast Open Air ist mittlerweile Anziehungspunkt für Fans dieses Genres aus ganz Europa. In den letzten Jahren sind viele Freundschaften geschlossen worden und die Fans feiern ausgelassen zusammen mit den Musikern dieses einzigartige Festival.

Freunde der extremen Gangarten werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Lärm und eine Menge Spaß sind angesagt.

Time For Metal war 2017 dabei und wird sich dieses coole Event der Extraklasse auch 2018 nicht entgehen lassen. Wer mag, kann sich hier ein paar Eindrücke vom letztjährigen Death Feast Open Air holen.

Hier die Infos des Veranstalters:

Bands so far:

Tickets: http://www.deathfeast-openair.de/tickets/

Tickets on Facebook: https://www.facebook.com/deathfeast666/app/303402743133994/

3-Day-Ticket Presale / at Doors: 55 Euro / 65 Euro

Thursday Ticket at Doors: 30 Euro

Friday Ticket at Doors: 30 Euro

Saturday Ticket at Doors: 30 Euro

Camping: 5 Euro

Campground arrival: 23rd August 2018 at 8:00 AM

Campground leaving: 26th August 2018 until 2:00 pm

Trash Deposit: 5 Euro (you get this back, if you bring a full rubbish bag after your stay)

