Deathstars: kündigen neue Tourdaten für 2022 an

Aufgrund der derzeitigen Covid-19-Pandemie muss die schwedischen Death Glam-Sensation Deathstars ihre Europatournee auf 2022 verschieben.

Sänger Whiplasher Bernadotte erklärt: „Da es wegen der Pandemie offensichtlich für Bands weiterhin unmöglich ist, live aufzutreten, müssen wir die Tour ein weiteres Mal verschieben. Wir planen jetzt, im kommenden Jahr weltweit auf die Bühnen zurückzukehren, wobei wir im Frühling 2022 in Europa starten werden.“

Aktuell arbeitet die Band an ihrem nächsten Album, um im kommenden Jahr mit frischem Material und neuen Songs auf die Bühne zurückkehren zu können. Alle bereits gekauften Tickets bleiben für die neuen Daten und Spielstätten gültig. Verpasst nicht die Chance, die Band bei einem der folgenden Termine im Frühling live zu erleben:

Deathstars 2022

14.01. DE Berlin – Hole 44

15.01. DE Stuttgart – Im Wizemann

16.01. DE München – Hansa39

17.01. CH Zürich – Plaza

18.01. IT Milan – Legend

19.01. IT Rome – Largo

21.01. FR Lyon – Rock N Eat Live

22.01. ES Barcelona – Apolo 2

23.01. ES Madrid – Shoko Live

24.01. FR Toulouse – Connexion Live

25.01. FR Paris – La Maroquinerie

26.01. UK Nottingham – Rescue Rooms

27.01. UK Glasgow – G2

28.01. UK Manchester – Academy 3

29.01. UK London – O2 Academy Islington

30.01. BE Antwerp – Kavka

01.02. LUX Esch-Sur-Alzette – Rockhal

02.02. DE Köln – Luxor

03.02. NL Utrecht – Tivoli Vredenburg

04.02. DE Hamburg – Markthalle

10.02. UKR Kiev – Atlas

11.02. BLR Minsk – RE:PUBLIC

12.02. RUS St. Petersburg – Aurora Hall

13.02. RUS Moscow – Arbat Hall

17.02. SE Stockholm – Klubben

18.02. SE Gothenburg – Pustervik

19.02. SE Malmö – KB

07.04. DK Copenhagen – Pumpehuset

09.04. FIN Tampere – Olympia

10.04. FIN Helsinki – Tavastia

11.04. EST Tallinn – Tapper Club

12.04. LVA Riga- Melna Piektdiena

13.04. LTU Vilnius – Vakaris

14.04. PL Warsaw – Hydrozagadka

16.04. HU Budapest – A38 Ship

17.04. RO Cluj – Form Space

18.04. RO Bucharest – Quantic

20.04. SLO Ljubljana – Orto Bar

21.04. AT Vienna – Szene

22.04. CZ Prague – Meet Factory

23.04. DE Leipzig – Hellraiser

24.04. DE Hannover – Musikzentrum

Die Band Deathstars wurde im Jahr 2000 in Strömstad, Schweden gegründet – geboren aus einer Mischung, die von Black Metal und Death Metal über Hard Rock bis Industrial geht. Bislang wurden vier Full-Length-Studioalben veröffentlicht, nämlich Synthetic Generation (2003), Termination Bliss (2006), Night Electric Night (2009) und The Perfect Cult (2014). Wie die Band erläuterte, war Synthetic Generation so eine Art Experiment, denn alle Mitglieder kamen ursprünglich von Underground Extreme Metal-Bands. Termination Bliss verschaffte der Band sofort Aufmerksamkeit, und Deathstars waren sowohl weltweit auf eigenen Headlinertourneen unterwegs, als auch in verschiedenen Packages, wie mit Cradle Of Filth oder Korn, um nur zwei zu nennen. Für dieses Album erhielten sie verschiedene Musikpreise, wie den Golden Gods, während das Nachfolgealbum Night Electric Night sie international bekannt machte, ihnen viel Lob einbrachte und zu einer gemeinsamen Tour mit Rammstein durch die Arenen Europas führte. Mit dem letzten Album The Perfect Cult setzten sie ihren beeindruckenden Lauf fort, und aktuell arbeiten Deathstars im Studio an ihrem nächsten – noch unbetitelten – Album.

Weitere Infos:

www.deathstars.net/

www.facebook.com/deathstars/

www.instagram.com/deathstarsofficial/

www.nuclearblast.de/deathstars