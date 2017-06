Die polnischen Metal-Extremisten DECAPITATED werden ihr siebtes Album »Anticult« schon bald (07. Juli via Nuclear Blast) auf die Welt loslassen. In Erwartung dieser Platte haben sich Vogg und Rasta zusammengetan, um über das Album an sich, die Entwicklung der Texte und die Inspirationsquellen für ihr neues Werk zu sprechen: https://www.youtube.com/watch?v=0Rph_Ce8iEY

Bestellt »Anticult« jetzt vor: http://nblast.de/DecapitatedAnticultNB

Bestellt »Anticult« digital vor und erhaltet ‚Never‘ und ‚Earth Scar‘ sofort oder streamt die Songs: http://nblast.de/DecapitatedDigital

Hört ihn in der NB Novelties Playlist: http://sptfy.com/2zZF

ICYMI:

Seht hier das neue Video zu ‚Earth Scar‘: https://www.youtube.com/watch?v=yR7AnukIl8U

„Wir freuen uns sehr darüber, den zweiten Songs unseres neuen Albums präsentieren zu können, – ​’​Earth Scar’“, erzählt Vogg. „Ich habe mich schon immer von allen Spektren des Metal inspirieren lassen und dieser neue Song und unsere neue Platte spiegeln die Einflüsse wirklich wider.“

„Wie auch ‚Never‘, wurde dieser Song dafür geschrieben, um auf der Bühne einfach nur zu zerstören, wir können es nicht erwarten, ihn endlich auch live zu spielen. Rasta hat den Text geschrieben, der einiges an metaphorischem Inhalt besitzt und vom Touren handelt. Es geht um das Aufeinandertreffen zweier Lebensstile, einerseits von Tag zu Tag zu Hause zu sein und andererseits zu touren und die Fans zur Musik steilgehen zu sehen, was fast schon eine gewisse Erholungsqualität mit sich bringt! Wir hoffen, ihr mögt den Song und wir sehen uns hoffentlich bald!“

Mehr zu »Anticult«:

‚Never‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Dzsnunj-5gg

‚Never‘ GUITAR-PLAYTHROUGH: https://www.youtube.com/watch?v=KgFLomLApWU

‚Never‘ DRUM-PLAYTHROUGH: https://www.youtube.com/watch?v=X24bcfTLD7k

»Anticult« – Tracklist:

­

01. Impulse

02. Deathvaluation

03. Kill The Cult

04. One Eyed Nation

05. Anger Line

06. Earth Scar

07. Never

08. Amen

DECAPITATED sind:

Rafał Piotrowski | Gesang

Waclaw „Vogg“ Kieltyka | Gitarre

Hubert Wiecek | Bass

Michal Lysejko | Schlagzeug

DECAPITATED live:

30.06. E Barcelona – Rock Fest

11.08. UK Derby – Bloodstock Open Air (http://bit.ly/BloodstockFest)

12.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Tickets fürs Summer Breeze bekommt Ihr hier: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/summer-breeze-open-air-dinkelsbuehl-16.-19.8.2017.html

w/ THY ART IS MURDER, FALLUJAH, GHOST BATH

20.08. USA Pittsburgh, PA – Rex Theater

21.08. USA Richmond, VA – Canal Club

22.08. USA Greensboro, NC – Blind Tiger

23.08. USA Atlanta, GA – The New Masquerade

24.08. USA New Orleans, LA – Southport Hall

25.08. USA Houston, TX – Scout Bar

26.08. USA Austin, TX – Come and Take It Live

27.08. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N’ Grill

29.08. USA Denver, CO – The Summit Music Hall

30.08. USA Salt Lake City, UT – The Complex

31.08. USA Spokane, WA – The Pin

01.09. USA Portland, OR – Hawthorne Theater

02.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

03.09. USA Seattle, WA – Studio Seven

05.09. USA Reno, NV – Jub Jub’s

06.09. USA San Francisco, CA – DNA Lounge

07.09. USA West Hollywood, CA – The Roxy Theatre

08.09. USA Santa Ana, CA – The Observatory

09.09. USA Mesa, AZ – Club Red

10.09. USA El Paso, TX – Tricky Falls

11.09. USA Albuquerque, NM – Sunshine Theater

13.09. USA Lawrence, KS – Granada Theater

14.09. USA Joliet, FL – The Forge

15.09. USA Grand Rapids, MI – The Intersection

16.09. CDN Toronto, ON – The Opera House

17.09. CDN Montreal, QC – Corona Theatre

18.09. CDN Ottawa, ON – Brass Monkey

19.09. USA Boston, MA – Brighton Music Hall

20.09. USA Syracuse, NY – The Lost Horizon

21.09. USA New York, NY – Gramercy Theatre

22.09. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

23.09. USA Baltimore, MD – Soundstage

24.09. USA Columbus, OH – Park Street

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare