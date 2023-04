Deconvolution: veröffentlichen Debütalbum “Endless Corruption”

Deconvolution haben ihr Album Endless Corruption auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Endless Corruption ist das erste komplette Album der Band aus Solothurn. Das Album wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach angeteasert und umfasst neue Songs.

Endless Corruption kann ab sofort auf allen gängigen Streaming Plattformen angehört werden, bald wird es auch als Kassette und Schallplatte verfügbar sein.

Endless Corruption Tracklist:

1. Intro

2. A.R.P.

3. Drowning My Fear

4. Mind At War

5. Napalm

6. Deceiving Force

7. Good Riddance

8. Behead The Snake

9. Big Spin

10. Blood Filled Trenches

Die Drum Tracks für das Album wurden bei Gravity Sounds Studio in Luzern aufgenommen. Der Rest der Aufnahmen entstand in Deconvolutions Bandraum City Nord. Die Band ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ist stolz, das Album endlich allen anderen zeigen zu können. Kassetten und Schallplatten wird es bald in limitierter Auflage bei City Nord Productions zu kaufen geben.

Deconvolution ist eine aus der Schweiz stammende Hardcore Band, welche durch ihre zahlreichen Shows in und außerhalb der Schweiz sowie der Veröffentlichung mehrerer Tapes und einer Split EP zu einem Geheimtipp in der harten Musikszene wurde. Die Band, bekannt für ihre energetischen Liveshows, ist sehr glücklich darüber, nach acht Jahren Bandgeschichte nun endlich eine LP veröffentlichen zu können. Um die Veröffentlichung von Endless Corruption zu zelebrieren, plant die Band viele Konzerte, welche in naher Zukunft angekündigt werden.

https://deconvolution.bandcamp.com/album/endless-corruption

https://www.facebook.com/dcvnhc