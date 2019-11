Deep Purples Summer Nights Tour 2020 im Hamburger Stadtpark (Vorbericht)

Eventname: Summer Nights 2020

Band: Deep Purple

Ort: Stadtpark Hamburg

Datum: 24.06.2020

Kosten: 77,50 € normaler Stehplatz, Golden Circle 95,50 €, Vip-Upgrade 200 €

Genre: Hard Rock

Veranstalter: KBK GmBH

Links: https://www.deeppurple.com/

http://www.kb-k.com/

Nach der überaus erfolgreichen The Last Goodbye Tour, die von 2017 bis 2019 lief und die Herren Gillan, Glover, Paice, Morse und Airey durch die ganze Welt führte, kommen sie noch mal für fünf Open Air Shows nach Deutschland zurück. Unter anderem gastieren sie auch im Hamburger Stadtpark und haben legendäre Songs wie Hush, Black Night, Smoke On The Water oder Perfect Strangers dabei. Klar gibt es auch neueres Material der erfolgreichen So What! oder Infinte Alben zu hören – aber Hand aufs Herz, es sind die Klassiker, die ziehen. Des Weiteren spielen die Tief Purpurnen noch auf einigen europäischen Festivals wie beim Graspop Metal Meeting in Belgien, beim Tons Of Rock in Norwegen oder beim Rockwave Festival in Griechenland. Ob sie bis dahin die angekündigte neue Platte bereits veröffentlicht haben, steht noch nicht fest, aber es wird noch einen neuen Longplayer geben.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet und hier können die Karten geordert werden.