Deez Nuts European Summer 2022 am 01.07.2002 im Circus Maximus in Koblenz

Bands: Deez Nuts

Ort: Circus Maximus, Stegemannstraße 30, 56068 Koblenz

Datum: 01.07.2022

Kosten: 22 € VK, 25 € AK

Genre: Hardcore

Besucher: 200

Veranstalter: Circus Maximus und Nicebandnights

Link: https://www.facebook.com/nicebandnights

Setliste:

Face This On My Own Shot Crooked Smile What’s Good On Some Shit Sing Along Bitterest End Tonight We’re Gonna Party / I Hustle Everyday Dtdfl4eva Popular Demand Stay True Binge Mother Bob

Heute Abend sind die australischen Deez Nuts, deren Bassist Sean Kennedy im letzten Jahr leider im Alter von 35 Jahren verstarb, in Koblenz im Circus Maximus. Diese Kult Hardcoreband aus Melbourne wollte ich schon immer sehen, also hin nach Koblenz, in den kleinen kuscheligen Club direkt in meiner Nähe. Dabei hätte ich das Date fast überhaupt nicht mitbekommen, eigentlich nur durch Zufall habe ich erfahren, dass Deez Nuts in Koblenz sind. Das ist mir in der Vergangenheit bereits dort schon bei Crowbar und Lene Lovich so passiert. Der Circus Maximus macht kaum Werbung für diese Events.

Also früh genug mit Heike hin nach Koblenz. Da ist heute sowieso einiges los, denn es ist Altstadtfest. Einlass soll um 18:00 Uhr, Beginn um 18:30 Uhr sein. Es handelt sich um eine sogenannte Early Show, denn um 22:00 Uhr muss der Keller des Circus Maximus für ein anderes Event rechtzeitig wieder fertig sein.

Wir schaffen es noch rechtzeitig vor Beginn, so denken wir. Draußen vor dem Circus Maximus stehen eine Menge Leute. Schnell bekommen wir mit: Einlass ist noch nicht, an einen rechtzeitigen Beginn des angekündigten Supports (Band wurde im Vorfeld nicht genannt), ist nicht zu denken. Der Name des Supports ist bei den Wartenden nicht bekannt. Egal wen ich frage, es kann mir niemand Auskunft geben.

Ca. eine Stunde nach dem geplanten Beginn ist dann endlich Einlass und die Location füllt sich recht ordentlich. Schnell wird klar, dass es heute Abend keinen Support geben wird. Direkt unten am Merchstand treffe ich JJ Peters, den Frontmann und Sänger von Deez Nuts. Aufgrund seiner markanten Tattoos ist er überhaupt nicht zu übersehen. Am Merchstand hat er die Vinyl von Bout It (dem Album von 2013) liegen, für die ich mich interessiere. Er fragt mich, ob ich die haben möchte? Ich sage ihm, dass ich die nach dem Konzert mitnehmen möchte. Schnell stellt sich heraus, dass es ein Einzelstück ist, welches er noch hat. Er legt sie mir dann zurück. Schnell verschwindet JJ Peters dann auch vom Merchstand, denn der Gig beginnt gleich.

Vor der Bühne haben sich eine Menge Fans versammelt. Unspektakulär kommen die vier Jungs durchs Publikum auf die Bühne und dann geht es bereits mit dem ersten Song Face This On My Own mächtig ab.

JJ Peters nutzt die ganze Fläche der kleinen Bühne und seine Jungs geben echt Gas. Das sind zum Teil hier Die-Hard-Fans von Deez Nuts, die abgehen wie ein Zäpfchen und teilweise die Texte mitsingen. Die Songs sind von fast allen Alben, Deez Nuts haben immerhin seit 2008 schon sechs Alben herausgebracht. Seit dem dritten Album Bout It sind sie bei Century Media unter Vertrag.

Das ist nicht irgendein Scheiß (On) One Shit, der abläuft, das ist ein großes Hardcore Event mit viel geilem Scheiß, der heute Abend hier im kleinen Eventraum abläuft. Viele der hiesigen Hardcore Szene sind heute hier vertreten, so zum Beispiel Florian, der die lokalen Events Shout Loud in Neuwied veranstaltet und auch Bengt von den hiesigen Anchor’s Lost, der beim Gig ganz vorne an der Bühne steht. Permanent dreht sich die Menge vor der Bühne im Moshpit und Stage Diving ist angesagt, obwohl das hier im engen Circus Maximus schon eine eigene Kunst ist. Immer wieder ist jemand aus dem Publikum auf der Bühne. JJ Peters hat dabei sichtlich Spaß und grinst immer wieder. Bei einem Song gibt er das Mikro an einen Fan weiter, der seinen Part übernehmen soll. Das klappt so leidlich würde ich mal sagen, also ist JJ Peters dann schnell wieder selbst am Mikrofon.

Tolle Stimmung heute Abend hier auf dem frühen Event, zu dem ca. 150 bis 200 Leute gekommen sind. Das lange Warten am Eingang vor dem Einlass hat sich definitiv gelohnt. Hier bleibt man sich treu und ein geiles Hardcore Feuerwerk wird Stay True abgebrannt. Der Gig geht viel zu schnell vorbei. Ich habe zwar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich denke, es waren so ca. 75 Minuten. Dann ist Schluss. Die geforderte Zugabe gibt es nicht. Das ist aber klar, denn JJ Peters will noch etwas Merch verkaufen, bevor hier unten geräumt wird. Am Merchstand herrscht auch reichlich Andrang. JJ Peters signiert den Fans gerne die Sachen und steht anschließend für Selfies bereit. Die Fans danken es ihm.

Fazit: Geiler Hardcoreabend im Keller des Circus Maximus in Koblenz mit den Deez Nuts. Das kann man gerne mal öfter machen. Das zeigt auch die Resonanz der doch reichlich erschienenen Fans, trotz minimaler Werbung für das Event.