Demon Head: veröffentlichen Details zum neuen Album ‚Viscera‘

Am 29. Januar 2021 werden Demon Head ihr neues Album Viscera via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Eindruck in das Album könnt ihr durch das Video zur ersten Single The Triumphal Chariot of Antimony (erschaffen von Justine Morrow aka lathe.of.heaven) gewinnen, das ihr hier sehen könnt:

Unter metalblade.com/demonhead kann Viscera in den nachstehenden Formaten vorbestellt werden:



– hardcover digisleeve-CD

– 180g clear deluxe edition vinyl w/ o-card, backpatch, and poster (Kings Road exclusive – limited to 300 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– clear ash grey marbled vinyl (EU exclusive – limited to 250 copies)

– dark red / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 250 copies)

– clear / black dust vinyl (Kings Road exclusive – limited to 100 copies)

– clear brown marbled vinyl (US exclusive)

Demon Head ist ein dauerhafter Zusammenschluss fünf arrivierter Musiker, die international verstreut leben: Mikkel Sander Fuglsang, Birk Gjerlufsen Nielsen, Marcus Ferreira Larsen, Thor Gjerlufsen Nielsen und Jeppe Wittus. Obwohl sie sich davor scheuen, ihre Musik einem Genre zuzuordnen, weil sie sie dadurch über einen Kamm scheren könnten, haben sie den Begriff „Diabolic Rock“ als dafür angemessene Schublade geprägt.

Ihr vierter Longplayer Viscera stellt einen Neuanfang für die Band dar. Das Album wurde im Frühjahr2020 in den legendären Sweet Silence Studios von Flemming Rasmussen (Metallica, Morbid Angel, Rainbow) und in einem abgelegenen Landhaus in Schweden aufgenommen, den Mix erledigte der unvergleichliche Martin „Konie“ Ehrencrona (In Solitude, Tribulation, Nifelheim). Die Produktion verdeutlicht die tadellosen Qualitäten vereinter Kräfte, wobei alte Technik auf eine neue Ästhetik, einem Major-Label würdiger Sound auf Underground-Ethos mit kompromissloser DIY-Attitüde trafen. Unterm Strich kamen zwei Handvoll Songs heraus, in denen es angesichts zahlreicher Akustikparts, Mellotron-Streicher, Blechbläser, Tonbandmanipulationen und Kirchenorgel-Momenten viel zu entdecken gibt – ganz zu schweigen von J.W.s kraftvollem Drumming, dem detailverliebten Gitarrenspiel der Brüder B.G.N. und T.G.N., sowie den fetten Basslinien von M.S.F., während M.F.L. seiner Verzweiflung mit ergreifendem Falsett Ausdruck verleiht, begleitet von B.G.N.s Bariton.

Demon Head meinen dazu: „Wir sind jetzt dazu bereit, euch ‚Viscera‘ zu offerieren. Es enthält mehr von uns als jedes Album zuvor, und wir hoffen, dass ihr es so aufrichtig empfängt wie es euch Willkommen heißt!“

Viscera Tracklist:

1. Tooth and Nail

2. The Feline Smile

3. Arrows

4. Magical Death

5. The Lupine Choir

6. A Long, Groaning Descent

7. In Adamantine Chains

8. Black Torches

9. Wreath

10. The Triumphal Chariot of Antimony

Demon Head spielen am 30. Januar eine Releaseshow im Pumpehuset in Kopenhagen. „A release ceremony will take place in Copenhagen when this year is newly dead. Tokens for the passage are available here„: pumpehuset.dk

Demon Head line up:

Mikkel Sander Fuglsang – bass

Birk Gjerlufsen Nielsen – guitars

Marcus Ferreira Larsen – vocals

Thor Gjerlufsen Nielsen – guitars

Jeppe Wittus – drums

Demon Head online:

https://www.facebook.com/Demoncoven

https://demonhead.bandcamp.com/

http://demonhead.org

https://www.instagram.com/demonhead_official