Grave Digger: verschieben „Fields Of Blood – 40 Years Anniversary Tour“ von 2021 auf 2022

Mit Metalhymnen wie Heavy Metal Breakdown, Circle Of Witches, Rebellion, Scotland United, Valhalla oder Excalibur gehören die Ruhrpott-Totengräber Grave Digger seit Beginn der 80er-Jahre zu einer der führenden, prägendsten und einflussreichsten Bands der deutschen Metalszene – das Coronajahr 2020 läutete nun das bereits 40. Bandjubiläum der Teutonenmetalmeister um Frontmann Chris Boltendahl ein! Und dieses sollte natürlich gebührend gefeiert werden. Die Band aus Gladbeck veröffentlichte am 29. Mai 2020 via Napalm Records ihr brandneues Album Fields Of Blood, das nun mit der Fields Of Blood – 40 Years Tour 2021 abgerundet werden sollte. Nachdem 2020 schon alle Jubiläumsfeierlichkeiten wegen der Coronakrise gescheitert sind, glauben Boltendahl und Co. nun nicht daran, dass im Frühjahr 2021 wieder Konzerte im ganz normalen Rahmen möglich sind und haben ihre Geburtstagstour vorsorglich in den Januar 2022 verlegt.

Lest hier das Statement von Grave Digger:

Hallo Fans, ihr habt es wohl schon kommen sehen…, wir glauben nicht daran, dass es im Frühjahr 2021 wieder normale Konzerte geben wird. Aus diesem Grund haben wir unsere Tournee vom Frühjahr 2021 in den Januar 2022 geschoben. Alle bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wenn ihr uns und die Clubs unterstützen wollt, sichert euch die Tickets für dieses geile Package. Bis dahin bleibt gesund… P.S.: am nächsten Montag, dem 8.12.2020 kommen wir mit weiteren News zu euch !!!

Hello fans, we do not believe that there will be again normal concerts in the spring 2021. For this reason, we pushed our tour from spring 2021 to January 2022. All tickets purchased so far remain valid. If you want to support us and the clubs, secure your tickets for this awesome package. Until then, stay healthy… P.S .: next Monday, December 8th, 2020 we will come to you with more news !!!