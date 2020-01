Destruction: veröffentlichen Trailer für die „Born To Perish“ Tourtermine im Februar 2020

Eine unheilvolle Thrash Metal Maschine macht sich bereit, um über Europa hinwegzurollen: In wenigen Wochen beginnt die Thrash Alliance-Tournee mit Destruction, Legion Of The Damned, Suicidal Angels und Final Breath in Dornbirn, Österreich.

Heute veröffentlicht die deutsche Thrash Legende Destruction einen Tourtrailer für die Tour.

Schaut euch das Video hier an:

Sänger und Bassist Schmier über die Tournee: „Nur noch drei Wochen bis die Thrash Alliance Tournee in Europa beginnt! Wir sind schon alle ganz heiß darauf, nach der Feiertagspause richtig loszugehen – schaut euch das Video an und sucht euch einen Termin in eurer Nähe, um mit uns loszuthrashen! Wir sehen uns im Pit, Maniacs!“

Thrash Alliance Tour 2020

w/ Legion Of The Damned, Suicidal Angels, Final Breath

Presented by Metal Hammer, metal.de, Legacy, time-for-metal.de, Nuclear Blast, Napalm Records, NoiseArt, Metalville

13.02. A Dornbirn – Conrad Sohm

14.02. D Leipzig – Felsenkeller

15.02. D Bochum – Matrix

16.02. D Trier – Mergener Hof

17.02. D Cologne – Essigfabrik

18.02. NL Tilburg – 013

19.02. NL Enschede – Metropool

20.02. B Roeselare – TRAX

21.02. D Hamburg – Kultur Palast

22.02. D Geiselwind – Eventzentrum

23.02. D Mannheim – MS Connexion Complex

25.02. D Hanover – MusikZentrum

26.02. CZ Uherské Hradiště – Klub Mír

27.02. CZ Pilsen – Šeříkovka

28.02. D Munich – Backstage

29.02. CH Aarau – KIFF

01.03. I Milan – Legend Club

Festivals

27.03. SWE Gothenburg – The Abyss Festival (Infernal Overkill Setlist)

12.06. D Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air *SOLD OUT*

13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

17. – 20.06. DK Copenhagen – Copenhell

02.07. RUS Pereslav’zalesskiyl Big Gun Festival

01. – 04.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

06. – 11.07. H Dunaújváros – Rockmaraton

24.07. D Weil am Rhein – Baden In Blut

07.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

08./09.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

14./15.08. E Fuengirola – Metal Paradise

14.11 MEX Mexico Metal Fest