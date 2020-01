Sortout: bringen neue Single zum Song „Illusions“ sowie ein spannend inszeniertes Musikvideo online

Die Österreicher Sortout machen dieser Tage ihrem Bandmotto Arise. Sort Out. Overcome. alle Ehre und feuern heute der internationalen Metalcore Szene ihre erste Single Illusions samt dem erstklassigen Musikvideo um die Ohren. Sortout setzen ihren bereits 2008 begonnenen Weg mit ihrem kompromisslosen zweiten Album Conquer From Within voller Wucht fort. Mit zwölf abwechslungsreichen, von Daniel Thabet in den New Yorker Liquid Studios produzierten und von Grammy Gewinner Alan Douches (Dillinger Escape Plan, Every Time I Die, Mastodon, Baroness) perfekt gemasterterten Songs, erscheint ihr neues Album am 21.02.2020 über Dr. Music Records. Wie treffend das hohe musikalische und lyrische Niveau von Conquer From Within ist, zeigt die Band mit dem spannend von Markus Gmeiner und Karin Faltejsek inszenierten Musikvideo zur druckvollen Single: