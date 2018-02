Die belgischen Dark Rocker Diablo Blvd veröffentlichen heute stolz das Musikvideo zu ihrem Song The Future Will Do What It‘s Told. Außerdem kündigen sie 9 Shows in Frankreich, Italien und Spanien an, auf denen sie ihr aktuelles Album Zero Hour präsentieren werden.

Sänger Alex Agnew kommentiert den Song: „Dieser Song handelt von der Welt, in der wir leben. Hinter jeder Religion und jedem religiösen Krieg steckt Öl, Gas oder Waffenhandel. Präsidenten und Könige sind nicht diejenigen, die das Sagen haben. Es steckt immer noch mehr Macht hinter Macht und noch mehr Geld hinter Geld. Und wenn Du die Macht hinter der Macht und das Geld hinter dem Geld bist, ist es nicht nötig, die Zukunft vorherzusagen. The future will do what it’s told.“

Schaut das Video hier.

Diablo Blvd live – Zero Hour Tour Southern Europe 2018

Präsentiert von: La Heavy (ES), Metalitalia.com, Rock Hard Italy, United Rock Nations (F)

w/ local supports

18.05. I Milan – Circolo Svolta

19.05. I Carpi – MK Live Club

21.05. F Montpellier – Secret Place

22.05. F Lyon – Rock n‘Eat

23.05. F Bordeaux – Salem Musique Le Hallain

24.05. E Barcelona – Sala Monasterio

25.05. E Zaragoza – Sala Utopía

26.05. E Vitoria – Urban Concept

27.05. E Madrid – Copernico Cavern

Hier gibt's die Tickets.

Weitere Livetermine von Diablo Blvd:

08.06. FIN Tampere – South Park Festival

23.06. D St. Goarshausen – RockFels

22.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

04.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

21.07. D Fritzlar – Rock am Stück

02.08. D Wacken – Wacken Open Air

10.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

