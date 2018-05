“Mit Abstand hat uns kein Album so viel abverlangt wie dieses hier und wir können kaum erwarten es auf Euch los zu lassen“, reflektiert die Band und sagt, dass sie sich aufgrund des anstrengenden Entstehungsprozesses mehrere Male annähernd aufgelöst hätte.

Das neue Album Fake entstand in Proberäumen, Studios und auf Theaterbühnen in Stuttgart, Leipzig und Berlin. Zusammen mit Produzent Ralv Milberg und seinem mobilen Studio samt Equipment, überquerten Die Nerven Ende 2017 gleich zwei Mal die Alpen, um ihr viertes Studioalbum in der Toskana aufzunehmen.

„Das beste deutsche Album des Jahres kommt von Die Nerven.“ – INTRO

“Fake klingt farbenreicher und ausdifferenziertet, als alles was sie bislang gemacht haben“ – Musikexpress

„Es ist, so viel steht schon jetzt fest, eines der eindringlichsten deutschen Alben des Jahres“ – Spiegel Online (9,5/10 Punkten)

„Und auch schon wieder so erstaunlich gut, dass man sich fragt, was da jetzt noch kommen soll.“ Süddeutsche Zeitung

“…und können sich doch langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass sie nun zu den wichtigsten deutschen Bands gehören“ – Laut.de – 5/5 Punkte

„Fake ist das wohl formvollendetste Album, das die Dekonstrukteure vom Dienst machen konnten“ Plattentests.de -Album der Woche

