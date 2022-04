Die Rock & Metal Day‘z gehen vom 03.06. bis 05.06.2022 in Oschersleben in die 5. Runde (Vorbericht)

Eventname: Rock & Metal Day‘z

Bands: Ektomorf, The New Roses, Thundermother, Bullet, Crisix, Ohrenfeindt, Kambrium, Fateful Finality, Crossplane, Warpath, Mära, Bonesetter, She´s Got Balls, Ironbite, Fire Rose, Odium, MystericA, W.U.F.F., Harzinfakt, Chaos And Confusion, Ravenfield, Cockrock Sadistic Petus Pennytration, Bellgrave, The Gäs, Incremate

Ort: Motorsport Arena Oschersleben, Motopark-Allee 20-22, 39387 Oschersleben

Datum: Freitag, 03.06.2022, Samstag, 04.06.2022 und Sonntag, 05.06.2022

Kosten: Tages- und Festivaltickets werden u. a. über die Website und JaWis Event zum Vorverkauf angeboten

Preise: (Angezeigte Preise inkl. der gesetzl. MwSt. und zzgl. der Vorverkaufsgebühr)

Inklusive der Nutzung des Camping-Ground.

3-Tages-Festivalticket: 66,60 € zzgl. 3,30 € Gebühr

Tagesticket am Freitag: 25,00 € zzgl. 2,70 € Gebühr

Tagesticket am Samstag: 40,00 € zzgl. 2,90 € Gebühr

Tagesticket am Sonntag: 40,00 € zzgl. 2,90 € Gebühr

Ticketshop: https://mfoa.tickettoaster.de/events/4-rock-metal-day-z

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal, Hard Rock, Rock, Vollgasrock aus St. Pauli!, Deutsch Rock, Death Thrash Groove Metal, Epic Death Metal, Brutal Death Metal

Besucher: bis zu 1500

Veranstalter: M.a.De for Kid’s e.V. (Metalheads aus Deutschland für Kinder), August Bebel Str. 4, 39387 Oschersleben

Links: https://www.rmd-festival.de/

https://m.facebook.com/RMDFestival/

https://www.instagram.com/rock_and_metal_dayz/

Informationen des Veranstalters:

Am Pfingstwochenende 03.06. bis 05.06.2022 dröhnen endlich wieder die Lautsprecher in der Motorsport Arena Oschersleben (Sachsen-Anhalt). Die Rock & Metal Day’z gehen in die 5. Runde und werden den Freunden des Metal und Hardrock so ordentlich Gas geben. Drei Tage Open-Air-Festival, gespickt mit internationalen Musik-Größen bis hin zu Newcomern, Tribute Bands und Local Heroes – und das Ganze für einen wohltätigen Zweck!

Der M.a.De for Kids e.V. veranstaltet dieses Festival ehrenamtlich zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher, und das zu einem absolut fairen Ticketpreis.

Freut euch auf harte Gitarrenriffs von Ektomorf, stampfende Basslines von Thundermother, Songs zum Mitgrölen von The New Roses und vielen weiteren Highlights.

Line-Up am Freitag, den 03.06.2022:

Thundermother, She´s Got Balls (AC/DC Tribute), MystericA (Metallica Tribute), Chaos And Confusion (Hypocrisy Tribute), Foo Fightclub mussten absagen

Line-Up am Samstag, den 04.06.2022:

Ektomorf, Bullet, Fateful Finality, Warpath, Mära, Fire Rose, The Gäs, Ravenfield, Incremate, W.U.F.F.

Line-Up am Sonntag, den 05.06.2022:

The New Roses, Ohrenfeindt, Crossplane, Kambrium, Bonesetter, Odium, Ironbite, Cockrock Sadistic Petus Pennytration, Bellgrave, Harzinfarkt

Hier die vollständige Running-Order.

Weitere Informationen sind auf der Website des Veranstalters auch unter Lineup 2022 zu entnehmen.