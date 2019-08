Die Toten Hosen: neuer Trailer zur bald erscheinenden DVD

Die Toten Hosen veröffentlichen am 30. August ihren gefeierten Dokumentarfilm „Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“ auf DVD und Blu-Ray. Dazu hat die Band soeben einen neuen Trailer veröffentlicht:

Die Filmemacher Cordula Kablitz–Post und Paul Dugdale waren 2018 mit den Toten Hosen auf Tour. Herausgekommen ist ein intimes Portrait der Band, aber auch die Dokumentation über den Wahnsinn der Konzertreise: Nach vielen großartigen Auftritten der abrupte Stopp durch den Hörsturz von Campino in Berlin, der Neuanfang in Stuttgart, der Ausflug in den legendären Club SO36 und der grandiose Abschluss im Stadion in Düsseldorf bevor es Ende des Jahres noch gemeinsam nach Argentinien ging.

