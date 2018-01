Über sieben Jahre war Grabesstille eingekehrt in der Klanggruft von DIMMU BORGIR, der größten Black Metal-Schmiede des Planeten und Kräfte wurden gesammelt, um nun pünktlich zum 25-jährigen Bandjubiläum mit einem Teufelswerk zurückzukehren, das im wahrsten Sinne des Wortes zeitlos ist – »Eonian«.

Der Songwriter-Kern von DIMMU BORGIR besteht weiterhin aus der infernalen Stimmkraft Shagrath sowie den Saitenhexern Silenoz und Galder, doch auch andere vertraute Gesichter stießen im Studio dazu – so sind Schlagzeuger Daray und Keyboarder Gerlioz ebenfalls weiterhin an Bord und auch der norwegische Jazzkomponist Gaute Storaas half erneut bei den Chorarrangements, die die Band gemeinsam mit dem Schola Cantrum Chor umsetzte. Das in liebevollem Detail gestaltete Coverartwork stammt aus der Feder von Zbigniew M. Bielak (GHOST, BEHEMOTH, MAYHEM).

Das zehnte Studiowerk der Norweger sieht am 4. Mai das Licht der Welt und folgt thematisch einem philosophischen Konzept, das sich mit der Illusion von Zeit auseinandersetzt:

„Zeit kann nicht definiert werden, wenn wir uns dem Konstrukt nicht nähern, an das wir gewöhnt sind – sie ist eine reine Illusion“, erklärt Gitarrist Silenoz. „Es gibt nur ein ‚ewiges Jetzt‘, auf das der Albumtitel hindeutet. Wenn wir zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Welten reisen, hört die Wahrnehmung der Zeit auf zu existieren, sie hat keinerlei Funktion mehr. Unsere mentale Energie ist die Fackel und unser Kompass auf dieser Reise – und wenn wir unseren eigenen Schleier der Wahrnehmung vor unserem Auge zerreißen, sind wir in der Lage, alles hinter uns zu lassen und in neue Welten vorzudringen.“

Sänger Shagrath fügt hinzu: „»Eonian« spielt auf die Illusion der Zeit an, alles was ist und stets sein wird. Außerdem steht es für das 25-jährige Bandjubiläum, sodass wir mit diesem Album unserer eigenen Vergangenheit Tribut zollen und ebenso auch der allgemeinen norwegischen Black Metal-Geschichte.“

Am 23. Februar erscheint die erste neue Single ‚Interdimensional Summit‘ und wird in digitaler Form sowie der Veröffentlichung als 7“ Vinyl-EP einen ersten Eindruck vom neuen Album bieten.

Aktuell könnt Ihr die EP hier vorbestellen, der Vorverkauf für das Album startet am Releasetag von ‚Interdimensional Summit‘, dem 23. Februar:

http://nblast.de/DimmuBorgirSummit

Die folgenden neu aufgelegten LPs sind bereits erhältlich:

»Death Cult Armageddon« (2 LP schwarzes Vinyl)

»Death Cult Armageddon« (2 LP Silbernes Vinyl – exklusiv im NB-Mailorder)

»For All Tid« (2 LP schwarzes Vinyl)

»For All Tid« (2 LP Orangenes Vinyl)

»Enthrone Darkness Triumphant« (Schwarzes Vinyl)

Während diese Vinyl-Editionen etwas später, ab dem 23. Februar, im Shop stehen werden:

»Spiritual Black Dimensions« (Schwarzes Vinyl)

»Spiritual Black Dimensions« (Minzfarbenes Vinyl – exklusiv im NB-Mailorder!)

»Puritanical Euphoric Misanthropia« (2 LP Schwarzes Vinyl)

»Puritanical Euphoric Misanthropia« (2 LP Blaues Vinyl – exklusiv im NB-Mailorder!)

»Stormblåst« (LP + 7“ EP, schwarzes Vinyl)

»Stormblåst« (LP + 7“ EP, Clear Vinyl – exklusiv im NB-Mailorder!)

Bestellt die Scheiben jetzt hier:

http://nblast.de/DimmuBorgirReRelease

Außerdem haben DIMMU BORGIR bereits die folgenden Festivalshows für 2018 angekündigt:

22. – 24.06. F Clisson – Hellfest

05. – 07.07. E Barcelona – Rock Fest

02. – 04.08. D Wacken – Wacken Open Air

16. – 18.08. N Horten – Midgardsblot Metalfestival

Kommentare

Kommentare