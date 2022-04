Dirty Honey: kündigen Europatour und neues Album an

Dirty Honey haben große Neuigkeiten zu verkünden und das ist nicht nur die anstehende Tournee der Amerikaner, sondern auch die Veröffentlichung der EP/LP Dirty Honey, welche am 20.05.2022 das Licht der Welt erblicken wird.

Ihre 14-Track-starke Debüt-Veröffentlichung, die Dirty Honey EP / LP, erscheint am 20.05.2022. Auf deren Rücken begibt sich die Band anschließend auf eine 28 Shows umfassende Konzertreise durch Großbritannien und zwölf europäische Länder, wobei man sowohl Headliner- und Festival-Auftritte als auch Support-Slots für Guns n‘ Roses, Kiss und die Rival Sons spielen wird.

Sänger Marc LaBelle kommentiert: „Es ist eine große Ehre unsere Musik endlich über den Atlantik zu bringen. Ich dachte immer schon, dass wir im UK und in Europa gut ankommen würden und die Entscheidung, die EP und LP dort gleich zusammen zu veröffentlichen, fühlte sich als Entschädigung für die lange Wartezeit richtig an. Die Zeit ist absolut reif, um Europa unsere ganz besondere Art von dreckigem Rock’n’Roll vorzustellen. Ebenso kann ich es kaum erwarten, dem europäischen Publikum unsere Liveshow zu präsentieren. Unsere Jungfernfahrt über den großen Teich führt uns buchstäblich in jede erdenkliche Art von Spielstätte – von Headliner-Shows in den Clubs über Mittelgroße Hallen im Verbund mit den Rival Sons bis in die großen Stadien mit Guns N‘ Roses und Kiss. Ich habe noch sehr lebhaft vor Augen, wie ich einst auf dem Piazza di Santa Croce in Florence als Straßenmusiker aufgetreten bin – in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorgestellt, eines Tages in einigen der größten Stadien Europas zu spielen.“

Auch wenn die Dirty Honey EP / LP aus den Einflüssen der Band keinen Hehl macht, klingt die Platte dennoch frisch und modern. Angefangen vom schmutzigen Groove des Openers, California Dreamin‘ bis zum entspannt zurückgelehntem EP-Track Down The Road, vom treibenden Gypsy zu den Riffs und ansteckend eingängigem Refrain von Heartbreaker ist dieses Album eine gehörige Packung Groove-geladener Rock-Songs. Die erste Album-Single-Veröffentlichung ist dabei When I’m Gone.

EP-Tracklist:

1. When I’m Gone

2. Rolling 7’s

3. Heartbreaker

4. Down The Road

5. Scars

6. Break You



LP-Tracklist:

1. California Dreamin’

2. The Wire

3. Tied Up

4. Take My Hand

5. Gypsy

6. No Warning

7. Another Last Time

8. The Morning

Tournee 2022:

In den USA sind Dirty Honey bereits ein wohletablierter Live-Act. Nach einer ausverkauften US-Headliner-Tournee im Juni vergangenen Jahres spielte die Band im Vorprogramm der Black Crowes auf 35 Terminen derer 2021er US-Tour. Momentan befinden sich Dirty Honey auf Co-Headliner-Tour zusammen mit Mammoth WVH, die unter dem Banner Young Guns läuft. Um es mit den Worten des legendären USA-Radiomoderators Eddie Trunk zu sagen: „Dirty Honey und Mammoth WVH sind zwei der besten neuen, echten aufstrebenden Rock-Bands, die wir derzeit haben. Ihre gemeinsame Tournee ist der Beweis dafür, dass Rock weit davon entfernt ist, tot zu sein – im Gegenteil, sie wird vielmehr der Ausblick auf seine glorreiche Zukunft werden.“



Die Band hat zur Unterstützung ihrer Albumveröffentlichung eine vollständige Europa-Tournee von Juni bis Juli angekündigt und spielt im Rahmen dieser folgende Konzerte in Europa, Shows im deutschsprachigen Raum sind hervorgehoben:



06.06.2022 – (SE) Malmö, KB (mit Rival Sons)

07.06.2022 – (SE) Göteborg, Pustervik (mit Rival Sons)

08.06.2022 – (DK) Aarhus, Train (mit Rival Sons)

09.06.2022 – (SE) Solvesborg, Sweden Rock Festival

11.06.2022 – (UK) Derbyshire, Download Festival

12.06.2022 – (UK) Glasgow, The Cathouse

14.06.2022 – (UK) London, Oslo

16.06.2022 – (ES) Vitoria-Fasteiz, Azkena Rock Festival

18.06.2022 – (CH) Hinwil, Rock The Ring Festival

19.06.2022 – (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting

20.06.2022 – (PO) Warschau, PGE Stadion Narodowy (mit Guns N‘ Roses)

22.06.2022 – (DE) Dresden, Beatpol

24.06.2022 – (FR) Amiens, Retro C Trop Festival

25.06.2022 – (FR) Clisson, Hellfest

27.06.2022 – (UK) Norwich, UEA (mit Rival Sons)

28.06.2022 – (UK) Sheffield, O2 Academy (mit Rival Sons)

30.06.2022 – (IE) Dublin, Academy (mit Rival Sons)

01.07.2022 – (UK) Belfast, Limelight

02.07.2022 – (UK) Blackburn, King George’s Hall (mit Rival Sons)

04.07.2022 – (UK) Cardiff, University (Great Hall) (mit Rival Sons)

05.07.2022 – (UK) Nottingham, Rock City (mit Rival Sons)

06.07.2022 – (UK) London Kentish Town, O2 Forum (mit Rival Sons)

08.07.2022 – (DE) München, Olympiastadion (mit Guns N‘ Roses)

09.07.2022 – (HR) Zagreb, Arena Zagreb (mit KISS)

10.07.2022 – (IT) Milan, San Siro (mit Guns N‘ Roses)

12.07.2022 – (IT) Bologna, TBA

13.07.2022 – (AT) Wien, Ernst Happel Stadion (mit Guns N‘ Roses)

14.07.2022 – (HU) Budapest, Budapest Arena (mit KISS)

15.07.2022 – (DE) Hannover, HDI Arena (mit Guns N‘ Roses)



Ticket-Infos und alle weitere Tourdaten gibt es unter auf der Homepage der Band.

Über die Band:

Erst 2017 findet sich das Quintett zusammen, schon zwei Jahre später erscheint die selbst betitelte Debüt-EP, produziert von Nick DiDia (u.a. Bruce Springsteen, Pearl Jam, Rage Against The Machine, Stone Temple Pilots, The Offspring), der gleichzeitig auch als Manager fungiert. Er sorgt für erste Gigs zusammen mit Slash, The Who und Guns N’Roses sowie diverse Touren mit Goodbye June und Alter Bridge. Nach dem Erscheinen des selbstbetitelten Debüts 2021 spielen sie eine ausverkaufte Headliner-Tour quer durch die USA, im Herbst folgen 35 Konzerte mit den Black Crowes und im Frühjahr 2022 kann die Band zusammen mit Wolfgang Van Halens Mammoth WVH auf der Young Guns-Tour überzeugen. Jetzt endlich setzen Dirty Honey auch über den Großen Teich, um im Sommer Europa von ihrer Qualität zu überzeugen. Im Vorfeld werden mit der Dirty Honey EP/LP ab dem 20. Mai 2022 auch beide bisherigen US-Veröffentlichungen zusammen erhältlich sein.

Dirty Honey sind:

Marc LaBelle – Gesang

John Notto – Gitarre

Justin Smolian – Bass

Corey Coverstone – Schlagzeug

https://www.dirtyhoney.com/

https://www.facebook.com/DirtyHoneyMusic/