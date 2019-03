Doro: kündigt neue Tourdaten an

Doro kündigt den zweiten Teil ihrer aktuellen Forever Warriors, Forever United Tour für den November an. Nachdem die erste Runde der Konzertreise an vielen Orten in ausverkauften Hallen im Herbst 2018 stattfand und im Frühjahr 2019 stattfinden wird, darf auch für den kommenden Herbst ein reger Ansturm auf die Tickets erwartet werden.

Die legendäre Sängerin wird auch bei der Fortsetzung der Tournee zur Feier ihres 35-jährigen Bühnenjubiläums wieder ihr aktuelles Doppelalbum Forever Warriors, Forever United Tour im Gepäck haben, welches auf Anhieb den 1. Platz der deutschen Album-Charts erstürmte.

Doros neue und aktuelle Tourdaten im In- und Ausland findet ihr weiter unten.

Ticket-Links für Doro im Vorverkauf: www.seaside-touring.com/tours/#doro

Links zu Doro

www.doromusic.de

www.facebook.com/DoroPeschOfficial

www.instagram.com/dorometalqueen

08 NOV 2019 Motherwell (UK) Firestorm Rocks Festival

09 NOV 2019 Great Yarmouth (UK) Hard Rock Hell

11 NOV 2019 Luxembourg (LU) Den Atelier

12 NOV 2019 Zürich (CH) Komplex 457

15 NOV 2019 Radolfzell (DE) Milchwerk

16 NOV 2019 Reutlingen (DE) Stadthalle

17 NOV 2019 Mannheim (DE) Maimarktclub

19 NOV 2019 Lübeck (DE) Kulturwerft Gollan

20 NOV 2019 Wilhelmshaven (DE) Pumpwerk

22 NOV 2019 Coesfeld (DE) Fabrik

23 NOV 2019 Bonn (DE) Brückenforum

24 NOV 2019 Arnhem (NL) Luxor

08 MAR 2019 Kortrijk (BE) De Kreun

09 MAR 2019 Strasbourg (FR) La Laiterie

10 MAR 2019 Vauréal (FR) Le Forum

12 MAR 2019 Manchester (UK) Rebellion

13 MAR 2019 London (UK) Underworld

15 MAR 2019 Pamplona (ES) Totem

16 MAR 2019 Madrid (ES) Mon

17 MAR 2019 Barcelona (ES) Razzmatazz 2

20 MAR 2019 Solothurn (CH) Kofmehl

22 MAR 2019 München (DE) Backstage Werk (ausverkauft)

23 MAR 2019 Nürnberg (DE) Löwensaal

24 MAR 2019 Speyer (DE) Halle 101 (ausverkauft)

07 JUN 2019 Gifhorn (DE) Unser Aller Festival

28 JUN 2019 Bad Rappenau (DE) Blacksheep Festival

19 JUL 2019 Tuttlingen (DE) Zeltfestival Honberg

26 JUL 2019 Laichingen (DE) Rock Dein Leben Festival

28 JUL 2019 Heraklion (GR) Over The Wall Festival

