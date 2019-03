Die Münchner Erfolgsrocker von Eisbrecher sind Anfang Mai mit ihrer aktuellen 15-Jahre Eisbrecher Werkschau Ewiges Eis auf vier exklusiven Hallenshows zu erleben:

01.05. Fürth, Stadthalle

02.05. Wiesbaden, Schlachthof

04.0.5 Hannover, Swiss Life Hall

05.05. Oberhausen, Turbinenhalle

Als Einstimmung dazu hat die Band einen Tourtrailer veröffentlicht.

Als Special Guest sind Faelder bestätigt. Hinter dem noch eher unbekannten Namen verbirgt sich eine hochkarätige Allstar-Besetzung aus Sebastian Lange und Florian Speckhardt von In Extremo, Henning Verlage von Unheilig, sowie den Solokünstlern Kai Niemann und Adrian Kehlbacher.

Das Volle Kraft Voraus Festival geht am 7. September 2019 in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena in die dritte Runde. Neben den Gastgebern Eisbrecher sind Mono Inc., Diary Of Dreams sowie Heldmaschine bestätigt. In Kürze wird der Co-Headliner sowie eine weitere Band bekanntgegeben.

Das Indoor Festival, das bereits mit seiner diesjährigen zweiten Ausgabe eine enorme Besuchersteigerung verbuchen und sich im Festival-Sommer als feste Institution etablieren konnte, ist geprägt von der starken Persönlichkeit Eisbrechers! Die Band veranstaltet/präsentieren mit dem Volle Kraft Voraus ein Festival von Musikfans für Musikfans. Denn die sind die Mannen um Alex Wesselsky immer geblieben, auch wenn sie zu den erfolgreichsten nationalen Musik Acts zählen und dafür auch für ein Echo nominiert waren. Ein Nummer #1 Charteinstieg mit dem aktuellen Studioalbum Sturmfahrt, eine weitestgehend ausverkaufte Tour dazu, Goldauszeichnungen für ihre Alben Schock, und Die Hölle Muss Warten sind nur einige Beispiele aus der jüngeren Bandgeschichte. Am 5. Oktober wurde ihre 15-Jahre Eisbrecher Werkschau Ewiges Eis veröffentlicht!

Festivalinformationen kompakt:

III. Volle Kraft Voraus Festival 2019

07. 09. 2019 | Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

Einlass: 13:00 | Beginn: 15:00

Eisbrecher

Mono Inc.

Diary Of Dreams

Heldmaschine

+ 2 weitere Bands in Vorbereitung!

Autogrammstunden, Eisbrecher Flohmarkt, Open Air Bereich….

Vorverkaufsstart: 10.10.18 um 10:00 unter:

Stehplatz (Originalkarten): www.eislandshop.de

Stehplatz & Sitzplatz: www.eventim.de sowie an allen bundesweit bekannten Eventim Vorverkaufsstellen

Festivalinformationen unter: www.vkv-festival.de

Kommentare

Kommentare