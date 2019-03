Madball + Iron Reagan + Born From Pain + Death Before Dishonor + 3 weitere Acts (Hardcore / Konzert)

Dienstag, 12. März 2019 – Z-Bau, Nürnberg:

Die mächtige Rebellion Tour kommt 2019 natürlich nicht an Nürnberg vorbei! Madball und Konsorten sind in unseren Gefilden sicherlich keine Unbekannten mehr. Umso mehr freuen wir uns darauf, eine fantastische Show im neu eröffneten Saal im Z-Bau präsentieren zu können! Die insgesamt sieben Hardcore-Hochkaräter setzen sich aus Madball, Iron Reagan, Born From Pain, Death Before Dishonor, Slope, Brick By Brick und Ironed Out zusammen. Ein definitiv sehenswertes Line Up, das Hardcoreherzen höherschlagen lässt!

Einlass 17:00 Uhr

Beginn 17:30 Uhr

Eintritt VVK 39,50 €

Infos & Tickets / Facebook-Event

Nathan Gray Solo + Norbert Buchmacher (Akustik / Konzert)

Mittwoch, 13. März 2019 – Z-Bau, Nürnberg:

Nathan Gray, die Stimme von Boy Sets Fire, kommt 2019 erneut nach Nürnberg. Nachdem bereits die letzte Show im Februar 2018 rasend schnell „ausverkauft“ gemeldet wurde, wird es vermutlich auch dieses Mal nicht lange dauern! Der sympathische Frontmann schafft es jedes Mal wieder, die Herzen seiner Fans zu erobern. In gemütlich-fannaher Umgebung freuen wir uns erneut auf den Besuch von Nathan Gray im Nürnberger Z-Bau! Mit dabei der frisch gesignte Norbert Buchmacher.

Einlass 19:00 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

Eintritt VVK 26,10 €

Infos & Tickets / Facebook-Event

Le Fly + Kochkraft Durch Kma (St. Pauli Tanzmusik, Punk / Konzert)

Freitag, 15. März 2019 – Z-Bau, Nürnberg:

Da steht eine Horde Männer auf der Bühne und prügelt dem (in aller Regel wildtobenden) Mob förmlich die gute Laune in die Fresse. Doch Obacht: Le Fly sind alles andere als eine tumbe Spaßkapelle, sie meinen und nehmen das, was sie da tun, außerordentlich ernst. Es ist ihnen eben ein archaisches Grundanliegen, dass es allen gut geht und dass kollektive Liebe durch die stickige und schweißbefeuerte Luft fliegt. Supportet werden Le Fly von Kochkraft Durch Kma aus Duisburg/Köln.

Einlass 19:00 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

Eintritt VVK 19,95 €

Infos & Tickets / Facebook-Event

Misery Index + Wormrot + Truth Corroded + The Lion’s Daughter (Death Metal, Grindcore / Konzert)

Mittwoch, 24. März 2019 – Z-Bau, Nürnberg:

Wer auf Death Metal und Grindcore steht, sollte die Show Von Misery Index + Wormrot + Truth Corroded + The Lion’s Daughter garantiert nicht missen. Im März 2019 erscheint passend dazu ein neues Album von Misery Index bei Seasons of Mist. Innerhalb ihres 16-jährigen Bandbestehens konnte die Band bereits fünf Studioalben und mehrere EPs veröffentlichen, es kommen über 1000 Konzerte in insgesamt 41 Ländern zusammen. Wir freuen uns riesig, dieses Tourpaket am 24.03.2019 im Z-Bau in Nürnberg begrüßen zu dürfen!

Einlass 19:00 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

Eintritt VVK 22,55 €

Infos & Tickets / Facebook-Event

The Legendary Tigerman (Blues, Rock’n’Roll, Punk / Konzert)

Mittwoch, 27. März 2019 – Z-Bau, Nürnberg:

Auf der Bühne findet die fabelhafte Verwandlung des Paulo Furtado statt: Dort wird aus dem coolen Typen mit der Sonnenbrille ein fauchendes Glamourwesen im Jackett, das auf den Namen The Legendary Tigerman hört und sich im rasenden Dialog mit seinen Instrumenten befindet: „One Man Band“ ist eine schwache Umschreibung für das, was der in Portugal aufgewachsene Multiinstrumentalist und Sänger als Phantast des Rock’n’Roll seit 2002 darbieten kann. Der Support des retro-futuristischen Künstlers wird noch bekannt gegeben.

Einlass 19:00 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

Eintritt VVK 19,80 €

Infos & Tickets / Facebook-Event

Rogers + Marathonmann + Engst (Punkrock / Konzert)

Donnerstag, 11. April 2019 – Z-Bau, Nürnberg:

Es geht zurück auf die Straße: Nachdem die Rogers diesen Sommer standesgemäß auf unzähligen Festivals sowie Supportshows für Bad Religion oder den Toten Hosen gefeiert haben, freuen sich die Düsseldorfer, ihre Headlinertour für das Frühjahr 2019 anzukündigen! Die mittlerweile zur Speerspitze des deutschen Punkrocks aufgestiegene Truppe vom Rhein wird es durch 20 Städte quer durch Deutschland sowie Österreich und der Schweiz treiben. Supportet werden die Jungs von Marathonmann und Engst.

Einlass 18:30 Uhr

Beginn 19:30 Uhr

Eintritt VVK 22,70 €

Infos & Tickets / Facebook-Event

Deez Nuts + Groove Street Families + Lokaler Support (Hardcore, Punk / Konzert)

Dienstag, 23. April 2019 – Z-Bau, Nürnberg

Deez Nuts – Australiens Hardcore-Helden kommen auf Jubiläumstour! Das Erfolgs-Debütalbum Stay True (2008) wird dieses Frühjahr in voller Länge live in kleinen Clubs und auf Festivals zum Besten gegeben. Seit knapp über 10 Jahren bereichern Deez Nuts den weltweiten Hardcore-Zirkel mit ihrer Mischung aus Hardcore, Metal, Punk und Rap. Auf dieser Tour sollen die letzten zehn Jahre der Band gefeiert werden – und zwar da, wo alles begann: In kleinen Clubs. Für ein angemessenes Warm-Up-Programm sorgen Grove Street Families aus Southampton (UK) sowie ein lokaler Support, der demnächst bekannt gegeben wird.

Einlass 19:00 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

Eintritt VVK 23,70 €

Infos & Tickets / Facebook-Event

Trade Wind + Special Guests: Modern Color + Scott Ruth (Post-Hardcore / Konzert)

Montag, 29. April 2019 – Z-Bau, Nürnberg:

Jesse Barnett, die Stimme von Stick To Your Guns, kommt mit seinem Musikprojekt Trade Wind nach Nürnberg! Der Passat, im englischen „trade wind“ genannt, ist nicht gerade für sein ungestümes Temperament bekannt. Umso zentraler für seine Bedeutung ist seine Beständigkeit und die Tatsache, dass ein hart am Passatwind segelnder Kapitän sein Ziel schneller als alle anderen erreicht. Einen passenderen Bandnamen hätte sich die Post-Hardcore-Perle Trade Wind also kaum aussuchen können.

Einlass 19:00 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

Eintritt VVK 21,40 €

Infos & Tickets / Facebook-Event

Kommentare

Kommentare