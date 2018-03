Doro: Neues Studioalbum erscheint am 17. August 2018 – Live-Premiere in Wacken mit vielen Stargästen

Die Rock Queen verrät: „Das Album ist fertig geschrieben, wir sind gerade dabei, es zu Ende zu mixen. Es wird ein sehr abwechslungsreiches Album mit vielen schnellen Krachern und jeder Menge Metal Hymnen. Bei einer dieser Sing-Along-Hymnen wird es ganz viele hochkarätige Freunde und Kollegen zu hören geben – und zu sehen. Denn wir haben dazu auch schon ein Video produziert, auf dem viele bekannte Stars mitmachen. Doro weiter: „Ganz ehrlich, dieser Song könnte ein neues „All We Are“ werden! Die Idee dazu kam mir vergangenes Jahr beim W:O:A, wo wir auch direkt angefangen haben, an dem Stück zu arbeiten.“

Am 4. August 2018 schließt sich dort der Kreis: Dann stellt DORO als Headliner ihr neues Album live vor 80.000 Heavy Metal Maniacs aus der ganzen Welt in Wacken vor! Zur Feier des 35-jährigen Bühnenjubiläums erweisen dort dann auch wieder viele Gast-Stars dem blonden Metal-Engel die Ehre.

Apropos Gäste: „Ich freue mich tierisch, dass auf dem neuen Album zwei ganz tolle Gast-Gitarristen spielen“, strahlt DORO. Als da wären: Doug Aldrich (u.a. Whitesnake, Dio, Revolution Saints, Dead Daisies) und DOROs alter Warlock Axeman Tommy Bolan, der schon beim größten WARLOCK Album „Triumph & Agony“ 1987 die Axt schwang. Klingt vielversprechend! Und ist es auch. Doro: „Doug ist ein solch großartiger Gitarrist und toller Mensch. Er war sofort Feuer und Flamme, dabei zu sein und hat ein irres Solo beigesteuert. Und Tommy ist allen Warlock und DORO-Fans ja ohnehin ein guter, alter Bekannter. Er ist auf der Bühne ein Tier und im Studio ein wahres Powerhouse.“

Und was kann DORO sonst noch schon verraten zu ihrem neuen Album?: „Der erste Titel, den ich für das neue Album geschrieben habe, ist ein Song für Lemmy. Er heißt „Living Live To The Fullest“!“

In schöner Tradition findet sich natürlich auch wieder ein deutscher Song auf dem Album. Eine Midtempo-Nummer, die von tiefer Freundschaft handelt, ganz so wie bei „Für Immer“.“

Eine Hymne wie „All We Are“, eine deutsche Ballade wie „Für Immer“ und ein ehemaliger Warlock-Gitarrist… Klingt ganz so, als hätte DORO im Sommer ein neues Mega-Album am Start!

DORO

„European Tour 2018/19”

+ SPECIAL GUEST

16.11.2018 GER Bremen Aladin

17.11.2018 GER Hamburg Große Freiheit 36

18.11.2018 GER Berlin Astra Kulturhaus

20.11.2018 GER Görlitz Kulturbrauerei

21.11.2018 AUT Wien Simm City

23.11.2018 GER Memmingen Kaminwerk

24.11.2018 GER Stuttgart Im Wizemann

25.11.2018 GER Saarbrücken Garage

27.11.2018 GER Frankfurt Batschkapp

28.11.2018 GER Erfurt Stadtgarten

30.11.2018 GER Köln Live Music Hall

01.12.2018 GER Bochum Zeche

