– Sport-Highlights, Talk und hochkarätige Musikgäste: Das Aushängeschild zur Primetime sendet während der Olympischen Winterspiele täglich live aus München.

Seit 10. Februar, täglich um 20:15 Uhr live auf Eurosport 1 und TLC – Neuer Glanz zur Prime Time: Marco Schreyl, Julia Kleine und Max Zielke präsentieren täglich die Olympiamomente des Tages

Mit dem Start der Olympischen Winterspiele fiel auch der Startschuss für zwanzig18 – Die Olympia Show, ein neues Live-Sendeformat auf Eurosport 1 und TLC. In der Prime Time-Show bietet Gastgeber Marco Schreyl einen unterhaltsamen und außergewöhnlichen Rückblick auf jeden Olympiatag. An der Seite des beliebten Moderators führen Julia Kleine als Co-Moderatorin und Max Zielke oder Mike Stiefelhagen als Social-Media-Experten durch die Show. Die gute News dabei für alle Rockfans: auch die musikalische Komponente findet in der Show Platz – so werden unter anderem Metal Queen Doro und die Rockbands Don Broco und Madsen zu Gast sein.

In zwanzig18 – Die Olympia Show will Discovery die großen Olympiamomente für eine neue, breitere Zielgruppe aufbereiten und einen ungewöhnlichen Mix aus Sport und Entertainment bieten. Der Rückblick auf die großen Sportmomente des Tages wird dabei von vielen bunten Elementen wie Musik, Comedy, Talk und Spielen begleitet. Die Show soll die Begeisterung für den Sport und für die Athleten von Team Deutschland wecken sowie den Zuschauern das Olympia-Geschehen mit originellen Elementen unterhaltsam näherbringen.

In der festen Rubrik Die Hambüchen- Challenge testet Olympiasieger Fabian Hambüchen immer wieder aufs Neue mit Willensstärke und Talent olympische Wintersportarten. So hat er sich bereits beim Curling, im Riesenslalom und beim Biathlon versucht und den Wettkampf stets gemeistert. Am 16.02. zieht er sich nun die Schlittschuhe an und probiert sich im Eishockey. Alle bisherigen Episoden finden sich auf Eurosport.de.

Nachdem an den vergangenen Tagen der Prime-Time-Show Mike Singer gegen Silke Kraushaar-Pielach beim Snowboard-Rodeo gewonnen hat und Team Laura Wontorra mit Anni Friesinger-Postma, Mousse T. und Markus Wasmeier im Sessellift-Quiz besiegt hat, treffen an den kommenden Tagen unter anderem folgende prominente Gäste im Studio aufeinander: Matthias Steiner, Boris Becker, Oliver Pocher, Johanna Klum, Giovanni Zarella, Antoine Monot, Sarah Wiener und Felix Loch. Und auch die im TV jüngst so stark vernachlässigte musikalische Unterhaltung hat in der Show ihren festen Bestandteil. Rockfans können sich dabei folgende Termine notieren:

18.02. Madsen

20.02. Doro Pesch

25.02. Don Broco

Mit der Düsseldorfer Rockmusikerin Doro ist eine der international erfolgreichsten deutschen Sängerinnen zu Gast. In den 80ern feierte sie mit ihrer Band Warlock den weltweiten Durchbruch, Songs wie Für immer oder True As Steel feierte sie internationale Erfolge.

Mit Madsen und Don Broco sind zwei der derzeit am Höchsten gehandelten und vielversprechendsten jungen Rockbands zu Gast. Produziert wird die Show von der KG Media Factory am Standort Ismaning, unter der Leitung von Harald Schult und Flemming Lessner. Seitens Discovery zeichnet Axel Stegmaier für das Showkonzept verantwortlich.