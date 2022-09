Doro: veröffentlicht überraschende Version ihres Hits „Raise Your Fist In The Air“

2023 wird ganz groß gefeiert! 40 Jahre Doro! Absoluter Höhepunkt: das Jubiläums-Heimspiel am 28. Oktober in Düsseldorf – und dafür sind nur eine Woche nach Ticketstart schon über 1.000 Karten verkauft!!!

Doch die Metal-Queen wartet schon mit einer weiteren „faustdicken“ Überraschung auf. Gestern veröffentlichte ihr Label Nuclear Blast eine Single, wie es sie so in der langen und erfolgreichen Karriere der Düsseldorferin noch nie zuvor gegebenen hat: Raise Your Fist In The Air… In Heaven Mix – eine soulige Adaption ihrer klassischen Metal-Hymne Raise Your Fist In The Air.

Möglich machte dies die neue ZDF-Musikshow Music Impossible, in deren gestriger Folge zu sehen ist, wie die Doro gegen Popsänger Mike Singer antrat. Auf beide Künstler wartete dabei die schwere Aufgabe, einen eigenen Song im Genre des Gegenübers zu arrangieren und performen! Das bedeutete: Doro musste einen ihrer harten Hits in das poppige Gewand ihres Kontrahenten übertragen.

Unmöglich? Ja, fast. Doch Doro meisterte die Challenge mit Bravour und gewann die Competion. Gemeinsam mit ihrem Produzenten Andreas Bruhn (Ex-Sisters Of Mercy) wagte die Metal-Queen einen einmaligen Ausflug ins Pop-Genre, und schuf eine sehr sexy-soulige neue Version von Raise Your Fist In The Air, die das Publikum im Berliner Fernsehstudio völlig begeisterte – und Doro den klaren Sieg im Duell mit Mike Singer brachte.

Und auch Doro ist derart überzeugt von dieser neuen, starken Version des Siegersongs, dass Raise Your Fist in The Air… In Heaven Mix via Nuclear Blast – pünktlich zur Fernsehausstrahlung von Music Impossible – als Digital-Single erscheint. Die Folge mit Doro ist bereits jetzt in der ZDF-Mediathek zu finden. Hier der Link zur Sendung.

Doro: „Es war unglaublich schwer den richtigen Song für dieses Format zu finden. Noch härter war es, eine Metal-Hymne poppig und dennoch cool klingen zu lassen. Ein echter Spagat, der uns meiner Meinung nach sehr gelungen ist.“

Das Video zum Song gibt´s hier:

Neben weltweiten Auftritten auf den größten Festivals gibt es nächstes Jahr zum 40-jährigen Jubiläum auch das neue Doro Album mit vielen tollen Hymnen, Metal-Krachern und wundervollen Balladen.