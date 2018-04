Deutschlands meiste Rock n‘ Roll-Band, DOUBLE CRUSH SYNDROME, die mit ihrem Debütalbum »Die For Rock N‘ Roll« (2017) Platz #48 in den deutschen Albumcharts erreichen konnte, kündigt heute ihre »Flash & Blood Tour 2018« durch Deutschland sowie die dazugehörige EP an! Die digitale »Flash & Blood«-EP wird es bei diesen Terminen als limitierte, erweiterte, von der Band handnummerierte und signierte CD geben, die man auch ab sofort über den Ticketshop von Contra Promotion vorbestellen kann: https://www.contrapromotion.com/kuenstler/double-crush-syndrome/ („Ticket + CD Gutschein“)

Sänger und Gitarrist Andy Brings kommentiert: „Alles, was ich mache, mache ich zu 100%: Neue Musik mit DOUBLE CRUSH SYNDROME aufnehmen, meinen ersten Film »FULL CIRCLE – Last Exit Rock n‘ Roll« produzieren…wirklich alles! Aber nichts kickt mein Herz so sehr, wie auf Tour zu gehen, die Bühne zu entern und für unsere Fans A L L E S zu geben! Liebe, Schweiß, Vollkontakt, das ist Rock n‘ Roll! Ich kann es kaum erwarten!“

Das sind die Termine:

»Flash & Blood Tour 2018«

15.09. D Essen – Zeche Carl

22.09. D München – Backstage

28.09. D Hamburg – Indra

29.09. D Berlin – Maze

Tickets sind ab sofort exklusiv via eventim erhältlich!

Weitere DCS-Termine:

w/ SKID ROW

29.04. D Wiesbaden – Schlachthof

30.04. D Freiburg – Crash

01.05. D Bochum – Zeche

02.05. D München – Backstage

04.05. D Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

07.05. D Saarbrücken – Garage

25.05. E Bilbao – Santana 27

26.05. E Barcelona – Salamandra

27.05. E Madrid – Mon *NEUE VENUE*

Tickets gibt es hier!

Andy erzählt: „Das Gefühl, mit meinen absoluten Rockgöttern auf Tour zu gehen, ist unbeschreiblich. Rachel Bolan ist „mein Lemmy“, keine Band hat mich bis heute mehr inspiriert, meinen eigenen Weg zu gehen. Der Kreis, der sich dabei schließt, ist riesengroß – so groß, dass ich dadurch die Idee zu meinem ersten Film »FULL CIRCLE – Last Exit Rock n‘ Roll« bekam, der am 12.09. Premiere in der Lichtburg Essen, Deutschlands größtem und schönstem Kinosaal, feiern wird. Dabei zeigen wir, warum Leute wie ich die Dinge tun, die sie tun, was sie antreibt und niemals aufgeben lässt. Neben mir sind unter anderem Freunde und Weggefährten, wie Tom Angelripper von SODOM und die Metal-Queen Doro Pesch, dabei. Viel Drama in Wort und Bild, ich bin sehr stolz, dieses große Projekt (mit-)gestalten zu dürfen, eine absolute Herzensangelegenheit! Der Film wird berühren! Außerdem präsentieren wir auf der Tour mit SKID ROW unseren neuen Drummer Jason-Steve Mageney, ein totales Tier!“

Bestellt ihr aktuelles Album »Die For Rock N‘ Roll« hier: http://geni.us/DCSDieForRockRoll

Oder als digitale Version via

iTunes: http://geni.us/DCSDieForRockRollIT

Apple Music: http://geni.us/DCSDieForRockRollAM

Amazon MP3: http://geni.us/DCSDieForRockRollAMP3

Google Play: http://geni.us/DCSDieForRockRollGP

Spotify: http://geni.us/DCSDieForRockRollSP

Mehr zu »Die For Rock N‘ Roll«:

‚I Wanna Be Your Monkey‘

‚On Top Of Mt. Whateverest‘ MUSIKVIDEO: https://youtu.be/FAYU3aSqv54

‚Gimme Everything‘ MUSIKVIDEO: https://youtu.be/-WaXkl-gp7A

‚Die For Rock N‘ Roll‘ MUSIKVIDEO: https://youtu.be/5aeq7TkJehA

Holt euch die 7″-Vinylsingle ‚Die For Rock N‘ Roll‘ hier: http://geni.us/DCSDie4RnRVinyl

DOUBLE CRUSH SYNDROME sind:

Andy Brings | Gesang, Gitarre

Slick Prolidol | Bass, Gesang

Jason-Steve Mageney | Schlagzeug

Kommentare

