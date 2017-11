Die Deutschen Downfall Of Gaia werden im Februar nächstes Jahr mit ihrem aktuellen Album Atrophy wieder auf Tour gehen! Metal Blades jüngstes Signing Hamferð von den Faröer Inseln, die ihr Label-Debüt Támsins likam am 12. Januar herausbringen, werden sie begleiten!

Downfall Of Gaia:

Hamferð:

Das vielleicht Beste daran, neue Musik zu veröffentlichen, besteht in der Gelegenheit, das neue Material an vielen verschiedenen Orten vor vielen unterschiedlichen Hörern live aufzuführen. Wir haben beinahe vier Jahre an Támsins likam gearbeitet und sind dementsprechend scharf darauf, diese Songs auf der Bühne mit unserem Publikum zu teilen. Umso schöner, dass wir es mit unseren Label-Kollegen Downfall Of Gaia tun können, deren stimmungsvoller Post Metal prima zu uns passt!