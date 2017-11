Rough Times Tour 2017 Kadavar und Support am 18.11.2017 in Berlin

“Kadavar Berlin – Rough Times Tour 2017“

Eventname: Rough Times Tour – Berlin

Headliner: Kadavar

Vorband(s): Death Alley, Mantar



Ort: Columbiahalle, Berlin

Datum: 18.11.2017

Genre: Proto Rock, Stoner Rock und Psychedelic-Rock

Veranstalter: Kingstar Music

Link: http://www.kadavar.com

Tourfinale in der Hauptstadt Kadavar – eine Ausnahmeband mit Sitz in Berlin tourt diesen Herbst durch die Lande.

2016 noch als Support von Blues Pills, stehen die drei Musiker heute als Hauptact auf der Bühne der Columbiahalle in Berlin. Nach insgesamt 33 Auftritte in Europa findet hier das große Finale der Tour statt. Die Halle ist schon bei den Vorbands mehr als gut gefüllt. Auf beiden Rängen drängen sich Freunde des gepflegten Rocks.

Um 19.30 Uhr läuten Death Alley den Abend und zugleich ihren letzten Tourauftritt ein. Mit dem ersten Tönen reißen die Niederländer, die von Kadavar gar nicht so weit entfernt sind, das Publikum mit. Eine dynamische Show mit starker Songauswahl prasselt auf die Berliner Konzertgäste ein. Der Death Alley-Cocktail besteht aus ein bisschen Punk, ein bisschen Retro und einer guten Prise 70er-Rock. Dass diese Amsterdamer Musiker mit dem höchsten Maß an Herzblut spielen, spürt man bis in die letzte Reihe der Konzerthalle.

Der zweite Supportact lässt auch nicht lange auf sich warten und zeigt, dass dieser musikalisch in einer ganz anderen Ecke einzuordnen ist als sein Vorgänger. Mantar betreten eine stimmungsvoll mit Kerzenlicht erhellte Bühne. Im düster-roten Bühnenlicht getaucht, legen die Herren einen authentisch brachialen Auftritt hin. Dass die Band nur aus zwei Musikern besteht und keinen Bassisten benötigt, tut der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil. Die beiden Bandmitglieder sind ein eingespieltes Team, die live alles geben und deren energiegeladene Musikalität vollkommen genügen. Die Show zeigt, dass den beiden Mitgliedern eine ins Publikum gereichte Flasche Whiskey, eine einzige Gitarre und Drums ausreichen, um die Columbiahalle zum kollektiven Ausrasten zu bringen. Mit ordentlich Kraft in den Musikerhänden absolvieren Mantar ihren Teil des Abends in Berlin.

Nach einer kurzen Pause betreten dann endlich Kadavar die Bühnenbretter. Es wird für eine moody Stimmung gesorgt. Auf der Bühne verteilt stehen wunderbar retromäßige Edison-Glühbirnen, die passend zu den Songs geschaltet werden. Ein großes Kompliment an die Lichtshow, die auch den Fotografen unter dem Publikum eine große Freude ist. Kadavar spielt einen bunten Mix. Vor allem aber natürlich Songs aus dem aktuellen Album Rough Times. Die Auswahl ist hervorragend und hält die Menge dauerhaft am Kochen. Man merkt dem Trio an, dass sie am letzten Abend der Tour noch einmal richtig Gas geben. Die Columbiahalle ist bis zum letzten Meter mit begeisterten Zuhörern gefüllt. Auch in den letzten Reihen geht der Sound noch durch Mark und Bein. Ein mächtig schweißtreibender Abend geht viel zu schnell zu Ende und so fällt es schwer, die Jungs von der Bühne gehen zu lassen. Besser kann ein Tourabschluss nicht enden!

Kommentare

Kommentare