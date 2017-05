DRAGONFORCE haben ein neues Musikvideo für ihren Song “Ashes Of The Dawn” veröffentlicht.

Während das neue Album ‘Reaching Into Infinity’ am kommenden Freitag in die Läden kommt, können die Fans der Metal Superstars die Zeit bis dahin mit der dritten Single „Ashes of The Dawn“ überbrücken und dazu gibt noch es ein spektakuläres Musikvideo.

DragonForce – Ashes of the Dawn

„Reaching Into Infinity” erscheint am 19. Mai bei earMUSIC als Standard Edition, Special Edition mit zwei Bonus-Tracks und einer Multi-Angle Live-DVD sowie als 2LP und digital.

Der europäische Teil ihrer Reaching Into Infinity World Tour startet am 4. Oktober.

23.10.2017 Köln – Essigfabrik

24.10.2017 Stuttgart – LKA Longhorn

25.10.2017 München – Backstage Werk

02.11.2017 Berlin – Columbia Theater

04.11.2017 Bremen – Alter Schlachthof

DRAGONFORCE – Reaching Into Infinity

VÖ: 19.05.2017

earMusic/Edel

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

