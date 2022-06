EF sind zurück! Nach mehreren Jahren Pause freuen wir uns, das neue Album We Salute You You and You! der schwedischen Post-Rock-Legenden für den 4. November ankündigen zu können, und wir können euch schon jetzt sagen, dass ihr, wenn ihr euch selbst als Instrumental-Rock-Kenner bezeichnet, diese Vorbestellung nicht verschlafen solltet, die wir irgendwann in den Spätsommertagen starten werden! Hier ist ein Clip, der einige Einblicke in ihr bevorstehendes Comeback bietet. EF, wir grüßen euch!