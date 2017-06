Am 8.7.2017 rockt die Ulmer Ratiopharm Arena. Unter dem Titel Eisbrecher & Friends – Volle Kraft voraus kommt eine der derzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Bands, Eisbrecher, nach Ulm, um erstmals in ihrer Karriere ein eigenes Festival zu veranstalten. Gemeinsam mit Eisbrecher selber werden dabei etliche Bands auf der Bühne stehen, die die Münchner bereits auf Tour begleitet haben, darunter die US-Amerikaner Combichrist, die Hamburger Lord Of The Lost, Unzucht, Welle:Erdball Und And Then She Came.

Zur Einstimmung haben Eisbrecher nun einen Videotrailer gepostet:



Zeitgleich zum Festival wird die erste Single vom kommenden Eisbrecher-Album Sturmfahrt erscheinen, welches am 25. August veröffentlicht wird. Letztes Jahr erhielt die Band um den gebürtigen Augsburger, der in seiner Kindheit mit einer Eishockey-Mannschaft öfter gegen Ulm spielte und einen sehr guten Bezug zu der Stadt besitzt, eine Goldauszeichnung für ihr aktuelles Werk Schock, ebenso für das Vorgängeralbum Die Hölle Muss Warten. Beide Alben stiegen auf #2 in die deutschen Media Control Albumcharts ein. Insgesamt 33 Wochen hielt sich Schock darin und belegte eine Top 50 Platzierung in den Jahrescharts 2016.

Für Gastgeber und Headliner Eisbrecher ist das Festival in Ulm etwas ganz besonders: Frontmann Alexander „Alexx“ Wesselsky, gebürtig in Augsburg, hat hier 1993 bereits mit seinem Football-Team „Eichenau Vipers“ die Neu-Ulmer „Barracudas“ besiegt. 24 Jahre später will Alexx den Neu-Ulmern erneut zeigen, wo es langgeht – diesmal aber mit Musik.

Wortwitz beweist der schlagfertige Frontmann Alex Wesselsky nicht nur bei Eisbrecher, sondern auch in der TV-Landschaft, wo er Formate wie Der Checker (DMAX), Auto gebraucht (Kabel1), Auftrag Auto (Sport1), Fort Boyard (Kabel1) oder Red Bull Crashed Ice (Kabel1) Witz und Charme verlieh. Der gebürtige Augsburger ging vor einigen Wochen mit der neuen DMAX-Sendung Goldtimer an den Start.

Unverkennbar geschmiedet im Heimathafen der bayerischen Landeshauptstadt München sind Eisbrecher Flaggschiff der sogenannten Neuen Deutschen Härte. Seit nunmehr 15 Jahren navigiert die Band im Fahrwasser eines Musikgenres, das wie eine musikalische Skulptur für deutsche Schlagworte scheint und bricht deren eng gesteckte Grenzen dabei zugleich zielsicher Stück für Stück.

Zwischen all der spektakulären Liveshow-Optik, all der stoischen Härte, den maschinengleichen Riffs und dem hintergründigen Wortwitz, erstrahlt ihre ganz eigene Persönlichkeit.

Für diese besondere Festivalpremiere, die übrigens bei Erfolg in Serie gehen soll, haben Alexx und seine Kumpanen sich die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ausgesucht. Durch die gute Anbindung an München, Bodensee und Stuttgart sei der Ort optimal gewählt. Perfekte Bedingungen für das Volle Kraft Voraus-Festival!

Albumteaser für Sturmfahrt – Trailer:



