The Dead Daisies rocken Woodstock Polen mit dem Gorzow Orchester – Neuer Live Clip zu ‚With You And I‘

The Dead Daisies rocken Woodstock Polen mit dem Gorzow Orchester – Neuer Live Clip zu ‚With You And I‘

Die Vollblut-Hardrocker The Dead Daisies können stolz ihre Rückkehr zum Woodstock Poland ankündigen – mit einer speziellen Concert For Freedom-Headlinershow am 3. August 2017 zusammen mit den Gorzow Philharmonikern! Neben dieser Ankündigung bringen The Dead Daisies heute ein neues Video zu With You And I heraus, das passenderweise beim ersten Auftritt der Band auf dem Woodstock-Festival im letzten Sommer gefilmt wurde. Es greift visuell genau die Werte auf, die die Welt leider vergessen zu haben scheint.

Sänger John Corabi dazu:

Ich denke der Text zu With You And I ist im Moment besonders relevant. Man kann nicht mehr den Fernseher anschalten, ohne irgendeine Form von menschlichem Verfall zu sehen. Wir bekämpfen einander auf so viele Arten und Weisen, es ist wirklich verstörend. Seien es der Streit zwischen politischen Parteien, der Streit zwischen Schwarz und Weiß, religiöse Differenzen, Terrorismus, Hunger, Krankheit, Umweltverschmutzung, Klimawandel und so weiter – niemand arbeitet irgendwie zusammen, um eine Lösung für diese Probleme zu finden und wie Erwachsene zu kommunizieren!”

Der Gründer & Präsident von Woodstock Poland, Jurek Owsiak, äußert sich folgendermaßen zu The Dead Daisies und ihrer Rückkehr zu seinem Festival:

Woodstock 1969 entfachte einen unglaublichen Funken, der alle Freiheitsdenker der Welt inspirierte, sich ihrer bis dato größten Herausforderung zu stellen – dem Streben nach Freiheit, Unabhängigkeit, Wahrheit und dem Versuch, eine wahre Bruderschaft über den ganzen Erdball zu bilden. Für die Leute in Polen wurde das zu einer Inspiration, um einen sehr wichtigen Schritt auf dem Weg zum Wiedererlangen der Freiheit und wahrer Unabhängigkeit zu gehen. Das alles geschah dank der Musik und dank der Künstler, die unseren Träumen eine Stimme gaben, die vor 25 Jahren zur Bildung polnischer Solidarität und zu unserer polnischen Unabhängigkeit führte. Wir sind so stolz darauf, dass wir seit nunmehr 23 Jahren die Nachricht des Friedens übermitteln. Das ist besonders in turbulenten Zeiten wie diesen wichtig. Wir sind sehr dankbar, dass wir dank Künstlern wie euch und fantastischen Initiativen wie The Dead Daisies und ihren Songs über die Freiheit die Möglichkeit haben, diese unverwüstlichen Ideale nähren und entwickeln können. Der Geist des Friedens durchdringt die ganze Welt, unaufhaltsam wie der Wind, und erinnert uns daran, dass wir alle, trotz verschiedener Hautfarbe oder verschiedenem Glauben, durch die Ideale der Liebe, Freundschaft, und Musik miteinander verbunden sind.

Gitarrist Doug Aldrich kommentiert von der laufenden Welttournee zum The Dead Daisies – Livealbum Live & Louder:

Wir freuen uns sehr, sehr darüber, dieses Jahr wieder Teil des Woodstock-Festivals zu sein. Wir werden mit einem 60-Mann-Orchester auftreten!! Damit geht ein großer Traum für uns in Erfüllung! Wir werden eine spezielle, einmalige Setlist nur für diese Show zusammenstellen, im Namen von Frieden & Freiheit. Ich freue mich drauf!

Kommentare

Kommentare