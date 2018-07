Elb Riot Festival 2018 am 18.08.2018 in Hamburg (Vorbericht)

Festivalname: Elb Riot Festival 2018

Bands: Arch Enemy, Suicidal Tendencies, Skindred, Beartooth, Satyricon, Jasta, Uncured

Ort: Hamburg

Datum: 18.08.2018

Kosten: 45,90 €

Genre: Metal

Tickets: https://elbriot.merchcowboy.com/tickets.html

Link: www.elbriot.de

Noch nichts vor Mitte August?

Nach einem restlos ausverkauften Elb Riot 2017 geht das Festival 2018 in die sechste Runde. Vor dem Mehr! Theater auf dem Hamburger Großmarkt – und damit mitten in der Stadt – findet am 18. August 2018 die Fortsetzung des erfolgreichen Festivals statt. Was erwartet die Fans? Mit dabei sind: Arch Enemy, Suicidal Tendencies, Skindred, Beartooth, Satyricon, Jasta und Uncured.

Für erschwingliche 46 € wird hier also eine Menge geboten!

Auf nach Hamburg!

