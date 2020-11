Eleine: präsentieren „Memoriam“, die vierte Single aus dem Album „Dancing In Hell“

Eleine sind zurück und laden Euch in die Hölle ein! Vorher gibt´s aber das nächste Video, das heute Premiere hat!

Memoriam heißt der neue Hit, in dem es um das Überkommen von Selbstzweifeln geht. „Ist alles, was ich tue, für nichts? Werden all meine Mühen in dem ganzen oberflächlichen Glitzer, den die Massen feiern, untergehen? Nein, das Leben hat einen Wert, und wir werden allen zeigen, was wir können. Sie werden sich noch an uns erinnern!“

Dancing In Hell erscheint am 27.11.2020 über Black Lodge als CD, LP, Kassette und Boxset, sowie digital. Die Band zeigt sich um einiges düsterer und heavier, behält aber ihren verführerischen Signatur-Sound immer im Auge. Die Symphonic-Metal-Schublade wird der Band inzwischen zu klein.

So vielseitig und episch klang die Band noch nie. Dancing In Hell erzählt Geschichten über innere Dämonen, über Stärke und über Verlust, voller Kraft und Leidenschaft.