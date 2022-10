Eleine: veröffentlichen neue EP »Acoustic In Hell« und Musikvideo zu ‚Ava Of Death – Acoustic‘

Bevor die schwedischen Überflieger Eleine am Donnerstag ihre ausgedehnte, siebenwöchige Europatournee, auf der sie ihre größten Hits in einem akustischen Setting präsentieren werden, starten, veröffentlichten sie ihre EP Acoustic In Hell, die bereits einen ersten Eindruck der rohen, passionierten und dennoch weiterhin rockigen Natur der neuen Versionen, die bald live erlebt werden können, liefert.

Außerdem widerlegen sie mit ihrem neuen Musikvideo zu Ava Of Death – Acoustic klar den Mythos, dass akustische Tracks kein Headbangen zulassen. Der Clip, der in der surrealen Umgebung eines alten Gefängnisses in Eleines Heimatstadt Landskrona gedreht wurde, ist ein ganz besonderer in der Bandgeschichte, wie Sängerin Madeleine Liljestam erklärt: „Dies ist wahrscheinlich das beste Musikvideo, das wir bisher produziert haben, und obendrein ist es zu einem Akustiksong! Lasst es euch nicht entgehen!“

Seht hier den Clip zu Ava Of Death – Acoustic:

Acoustic In Hell ist als CD-Digipak, auf gelb-orange-rot marmoriertem Vinyl mit signiertem Einleger und sogar als Spezialbundle mit Hardcover-Fotobuch und/oder T-Shirt exklusiv in unserem Shop erhältlich: https://eleine.afr.link/AcousticInHellPR.

Eine weitere, blau-weiß-schwarz marmorierte Vinylversion (ebenfalls inkl. handsigniertem Einleger) wird es exklusiv auf Eleines Tour, die am 20. Oktober startet, geben:

Acoustic Adventures

w/ Sonata Arctica

20.10.2022 SE – Stockholm, Södra Teatern

21.10.2022 SE – Östersund, Gamla Teatern

22.10.2022 NO – Trondheim, Byscenen

23.10.2022 NO – Oslo, Parkteatret

24.10.2022 SE – Gothenburg, Valand (Ordensalen)

25.10.2022 DE – Hamburg, Fabrik

27.10.2022 NL – Tilburg, 013 KZ

28.10.2022 DE – Bochum, Christuskirche

29.10.2022 NL – Utrecht, Pandora

31.10.2022 UK – London, Islington Assembly Hall

02.11.2022 FR – Paris/Vaureal, Le Forum

03.11.2022 FR – Lyon, Le CCO

04.11.2022 ES – Barcelona, Salamandra

05.11.2022 ES – Bilbao, Stage Live

06.11.2022 ES – Madrid, Copérnico

08.11.2022 ES – Sevilla, Custom

09.11.2022 ES – Murcia, Garaje

10.11.2022 ES – Pamplona, Totem

11.11.2022 FR – Toulouse, Le Metronum

12.11.2022 FR – Nantes, Le Ferrailleur

13.11.2022 BE – Sint-Niklaas, De Casino

15.11.2022 DE – Nürnberg, Hirsch

16.11.2022 CH – Pratteln, Z7

17.11.2022 IT – Mailand, Live Club

18.11.2022 SI – Ljubljana, Orto Bar

20.11.2022 BG – Sofia, Joy Station

21.11.2022 RO – Bukarest, Quantic Club

22.11.2022 RO – Cluj-Napoca, FORM Space

24.11.2022 AT – Wien, Szene

25.11.2022 HU – Budapest, Akvarium

26.11.2022 CZ – Ostrau, Club Garage

27.11.2022 PL – Warschau, Proxima

28.11.2022 DE – Berlin, Columbia Theater

29.11.2022 DE – München, Backstage Werk

01.12.2022 DE – Köln, Essigfabrik

02.12.2022 DE – Passau, Zauberberg

03.12.2022 DE – Speyer, Halle 101

Weitere Infos zur Band und zur neuen EP könnt ihr hier nachlesen: