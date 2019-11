Eleine: veröffentlichen Rammstein Cover von ‚Mein Herz Brennt‘

Die schwedische Symphonic Metal Band Eleine stellt mit Mein Herz Brennt ein Rammstein Cover vor, das hier angehört werden kann:

Nach dem großen Erfolg der ersten Single Enemies (s.u.) legen Eleine nach und präsentieren ihre zweite Single der kommenden EP All Shall Burn.

Rikard Ekberg (Gitarrist der Band) sagt dazu:

”We chose to make a cover of Mein Herz Brennt as a tribute, and a thank you to Rammstein. Mein Herz Brennt has been with us during years of hardship, betrayal and angst. During times that now feel like a total blur, like in a state of awake sleep. Releasing this cover is something that really means a lot to us.”

Mit der ersten Single Enemies ist zuvor auch ein Video aus der kommenden EP All Shall Burn erschienen, das ordentlich Power hat!

Hier in Enemies reinschauen: youtu.be/PLPxV6LLENM

Die Platte erscheint als:

*Jewelcase CD

*Jewelcase CD + Totebag (Limited to 300 copies)

*10″ Vinyl (Limited to 300 copies)

*Digital Download + Streaming

Die EP kann hier vorbestellt und angehört werden:

Bandcamp

Official Soundpollution Shop

Spotify

Amazon Music

Eleine sind:

Madeleine Liljestam – Vocals

Rikard Ekberg – Guitar/Growl/Vocals

Jesper Sunnhagen – Drums

Anton Helgesson – Bass

Ludwig Dante – Guitar