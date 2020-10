Eluveitie: arbeiten zukünftig mit Angela Gossows Kult Management zusammen

Die Schweizer Metalgiganten von Eluveitie freuen sich, heute bekannt geben zu dürfen, dass sie zukünftig mit Kult Management zusammenarbeiten werden.

Eluveitie Mastermind, Chrigel Glanzmann sagt: „Die Zeiten sind verrückt und die Metalszene war in den vergangenen Monaten ungewöhnlich ruhig. Hat uns das auf die Knie gezwungen? Hell No, nichts könnte weniger wahr sein! Während wir unsere Liveaktivitäten ruhen lassen mussten, haben wir die Zeit genutzt, um neu Fahrt aufzunehmen. Gestärkt, voll frischer Energie und kreativ inspiriert arbeiten wir derzeit an neuer Musik für euch! Und darüber hinaus haben wir uns neu strukturiert und sind bereit zum Angriff! Wir sind stolz darauf, euch heute mitteilen zu können, dass wir von nun mit Angela Gossows renommiertem Kult Management zusammen arbeiten werden. Zusammen mit ihnen und unseren langjährigen Partnern Nuclear Blast Records und Believe Digital sowie Cobra Agency und Solver Productions fühlen wir uns wie eine Höllentruppe! Passt besser auf!“

Angela Gossow ergänzt: „Wir freuen uns wahnsinnig, den Fortschritt von Eluveitie zu repräsentieren! Einer der besten Metal-Exporte der Schweiz, die hungrig darauf sind, die nächste Stufe zu erklimmen! Wir haben die Zukunft fest im Griff – die Zeit von Eluveitie ist gekommen!“

