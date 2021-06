Endseeker: launchen Video zu „Escape From New York“ – Coverversion des John Carpenter Klassikers

Im April haben Endseeker ihr neues Album Mount Carcass, via Metal Blade Records veröffentlicht – es landete auf Platz 22 in den deutschen Charts! Heute hat die Band ein Video zum Albumtrack Escape From New York veröffentlicht – einem Cover des John Carpenter Klassikers! Streamt es hier:

Endseeker meinen dazu: „Wir haben eine lange Tradition von Coversongs, aber es ist das erste Mal, dass wir ein Instrumentalstück gewählt haben, und dann gleich ein Hauptthema aus einem Film, aber 2021 ist das 40-jährige Jubiläum von John Carpenters Meisterwerk, das einfach nie alt wird. Das Hauptthema hat diesen ikonischen Beat und hypnotisierende Melodien, die in ihrem ursprünglichen Synthesizer-Sound so gruselig und eindringlich klingen, dass wir dachten, das wäre die perfekte Vorlage für eine massive Metal-Version. Als wir anfingen, damit herumzuspielen und verschiedene Dinge für das Arrangement auszuprobieren, war sehr schnell klar, dass das absolut großartig funktioniert. Wir haben versucht, ziemlich nah am Original zu bleiben und dieses unheimliche Gefühl über dem Song zu behalten, als zutiefst respektvolle Hommage an diesen großartigen Film und die Komposition.“„

Neue Vinylfarben von Mount Carcass und Bandmerch gibt es für alle europäischen Fans der Band hier: eu.kingsroadmerch.com

Endseeker, die nicht nur zu einer der führenden deutschen Death-Metal-Bands geworden sind, sondern sich auch auf das gesamte Genre bezogen rasch nach vorne gekämpft haben, stürmen mit Mount Carcass zurück in die Schlacht. Nach Flesh Hammer Prophecy (2017) und dem atemberaubenden The Harvest (2019) stand die Band vor der schwierigen Aufgabe, noch einen drauf zu setzen, doch es ist ihr gelungen, einen optimierten, leistungsstarken Nachfolger vorzulegen, der die Messlatte noch höher anlegt.

Wie seine beiden Vorgänger wurde Mount Carcass von Eike Freese in den Chameleon Studios in Hamburg aufgenommen, produziert, gemischt und gemastert. „Die Produktion eines Albums mit Eike fühlt sich immer wie zuhause an und es war wieder eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Eike hat den Geist der Platte voll und ganz gespürt und das Material dergestalt lebendig gemacht, dass wir glauben, dass dies unsere beste Produktion bisher ist. Es war eine schwierige Aufgabe, alles in Hinblick auf die Pandemie-Einschränkungen zu planen und durchzuziehen, aber wir haben es geschafft und alle Fristen eingehalten. Wir könnten mit dem Ergebnis kaum zufriedener sein.“