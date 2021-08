Enemy Inside: präsentieren neuen Song & Video „In My Blood“

Enemy Inside haben eine neue außergewöhnliche Single und ein Video veröffentlicht: In My Blood

In My Blood ist die Nachfolgesingle der vier vorangegangenen Singles der Band, Crystallize, Alien, Release Me und Black Butterfly, die fast die 1-Millionen-Views-Schwelle überschritten haben!

In My Blood ist ein Song über das Ungleichgewicht in der Gesellschaft. Die Kluft zwischen Arm und Reich. Der eine Teil lebt im Überfluss und in Völlerei, während der andere ums Überleben kämpft. Der Mid-Tempo-Song regt zum Nachdenken an und führt dorthin, wo wir oft lieber wegschauen. Er fängt das Thema und die Gefühle von Nachdenklichkeit bis Wut ein, indem er die Dynamik mit weicheren und härteren Parts wechselt.

Alle Songs sind auf ihrem zweiten Album Seven zu hören, dass am 27. August als Digipak-CD, weißes Vinyl (limitiert auf 250 Exemplare), kristallklares Vinyl mit goldenen und weißen Splatters (limitiert auf 250 Exemplare) sowie als digitale Streaming- und Download-Formate erschien.

Musik und Text: Nastassja Giulia & Evan K.

Produktion: Evan K

Mixing und Mastering: Henrik Udd

Artwork & Bilder: Dave Hadarik

Enemy Inside – Line-Up:

Nastassja Giulia – Gesang

Evan K – Leadgitarre

Dave Hadarik – Rhythmusgitarre

Dominik Stotzem – Bass

Feli Keith – Schlagzeug