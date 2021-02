Enforcer: veröffentlichen neue Single/Video „Destroyer (Live In Mexiko)“

Die schwedischen Metaller Enforcer präsentieren stolz ihr zweites Livealbum Live By Fire II, das am 19. März 2021 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Nun lädt euch die Band ein, die neue Single Destroyer samt Live-Video anzuchecken.

Olof Wikstrand sagt: “Destroyer! Ein Song wie sein Titel! Es ist ein weiterer Klassiker aus den letzten fünf Jahren und sorgt jedes Mal dafür, dass dem Publikum ordentlich in den Arsch getreten wird und es abgeht. Einer meiner absoluten Lieblings-Opener und es macht tierisch Spaß, ihn live zu spielen!“

Genießt die gnadenlose Power von Destroyer!

Eine Liveversion von From Beyond gibt es hier: https://youtu.be/CYKA391G7pQ

Live By Fire II bietet eine leidenschaftliche Performance, die 2019 in Mexiko vor einem großartigen Publikum festgehalten wurde. Live By Fire II lässt euch Enforcer hautnah und auf deren Höhepunkt erleben und dokumentiert eindrucksvoll den stetigen Vormarsch der Band zu internationalem Erfolg. Gleichzeitig dient es auch als Zusammenfassung all der Heavy Metal Hymnen, die Enforcer auf ihren bisherigen Studioalben bereits geschaffen haben! Von den Speed Metal Attacken von Destroyer, Searching For You, Midnight Vice bis zu Fan-Faves wie From Beyond, One Thousand Years In Darkness und Take Me Out Of This Nightmare; der Enthusiasmus der Fans und der kraftvolle Sound von Live By Fire II machen das Album zu einem fesselnden und unglaublich unterhaltsamen Hörerlebnis.

Die physischen Formate des Albums werden ausführliche Booklets enthalten, einschließlich eines Tourprogramms, den Liner Notes und jeder Menge Fotos, die von Sänger und Gitarrist Olof Wikstrand zusammengestellt wurden und die die Enforcer Touren zu den Alben From Beyond und Zenith in den Jahren zwischen 2015 und 2020 festhalten. Live By Fire II wird als Gatefold 2LP mit 16-seitigem, LP großem Booklet, CD mit 28-seitigem Booklet und digital erscheinen.

Um mit euch allen einen kleinen Konzertabend zu veranstalten, feiert die komplette Show am 19.03. um 20 Uhr auf YouTube Premiere, einen Reminder könnt ihr euch schon jetzt setzen. https://youtu.be/TYXzX5z7f6Y

Live By Fire II Tracklist:

1 Die For The Devil

2 Searching For You

3 Undying Evil

4 From Beyond

5 Bells Of Hades + Death Rides This Night

6 Zenith Of The Black Sun

7 Live For The Night

8 Mesmerized By Fire

9 One Thousand Years Of Darkness

10 Guitar Solo + City Lights Jam

11 Scream Of The Savage

12 Drum Solo

13 Run For Your Life

14 Take Me Out Of This Nightmare

15 Destroyer

16 Katana

17 Midnight Vice

Enforcer + Skull Fist + Ambush

Kings Of The Underground Tour 2021

Tickets available here: https://bit.ly/39x8xCL

06.05 D Essen – Turock

07.05 D Rotterdam – Baroeg

08.05 F Dijon – La Vapeur

10.05 E Barcelona – Salamandra

11.05 E Madrid – Caracol

12.05 F Montpellier – Secret Place

13.05 D Weiher – Live Music Hall

14.05 D Leipzig – Hellraiser

15.05 D Hamburg – Kulturpalast

16.05 B Hasselt -Muziekdroom

17.05 D Hannover – Subkultur

18.05 D Berlin – Lido

19.05 PL Warsaw – Proxima

20.05 AT Vienna – Viper Room

21.05 I Milan – Slaughter Club

22.05 D München – Backstage

Enforcer sind:

Olof Wikstrand – Gesang, Gitarre

Jonas Wikstrand – Schlagzeug, Klavier, Keyboard

Tobias Lindqvist – Bass

Jonathan Nordwall – Gitarre

