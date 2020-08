Engst: veröffentlichen neue Single/Video ‚Mein Problem‘ vom kommenden Album »Schöne neue Welt«

Selbstbewusst und gewohnt authentisch meldeten sich Engst mit ihrer kürzlich veröffentlichten Single Wieder Da zurück und sind nun mit einem weiteren, brandneuen Brett vom kommenden Album am Start – Mein Problem!

Matthias Engst dazu: „Jeder kennt diesen einen Typ , der immer eine Antwort auf ungestellte Fragen parat hat und einem so richtig auf den Sack geht (oder um es gendergerecht auszudrücken auf die Eierstöcke geht).

Gerade wir als Band Engst haben uns von den größten Lappen schon die härteste Pseudo-Lebensweisheiten reinziehen dürfen und haben genau das zum Thema in unserem Song Mein Problem gemacht.

Das Video ist mit viel Witz zu nehmen und zeigt wohl auch einmal mehr, dass wir uns selber auch ganz gern mal auf die Schippe nehmen können.“

Schaut euch das Musikvideo zu Mein Problem jetzt an:

Streamt Mein Problem jetzt hier: https://engst.lnk.to/meinproblem

Ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Schöne Neue Welt erscheint am 30. Oktober 2020 bei Arising Empire.

Engst sind bereit das fortzusetzen, was sie mit ihrem erfolgreichen Debütalbum Flächenbrand begonnen haben und belohnen sich damit nicht nur selbst für jahrelange harte Arbeit und ihr Durchhaltevermögen, sondern auch alle Fans, die das Potenzial der Berliner Band bereits als Supportact für renomierte Bands wie Massendefekt, Betontod und Rogers entdeckt haben. Das Album besteht aus einer perfekten Kombination aus Matthias packender Stimme, überwältigenden Hooks und reißenden Gitarren. Eines ist klar: Sobald Engst auftauchen, ist der Abriss sicher!

Bestellt euch das kommende Album Schöne Neue Welt jetzt hier vor und sichert euch euer limitiertes Bundle: https://engst.lnk.to/schoeneneuewelt

„Ohne Luft zu holen, ohne Punkt und Komma,

redest du in einer Tour und täglich wird es schlimmer.“

ICYM:

Schaut euch Wieder Da hier an: https://youtu.be/288y0Ci9MoM

Streamt Wieder Da jetzt hier: https://engst.lnk.to/wiederda

Bestehend aus einer Truppe enger Freunde, die sich um Frontmann Matthias Engst zusammenschloss, sind Engst authentische Kinder Berlins – unverkennbar, rau und bodenständig. Bis heute wohnt Matthias Engst in dem Berliner Problembezirk, in dem er auch aufgewachsen ist. Seine dort gemachten Erfahrungen in der Jugend, die Rauheit des Viertels und die Liebe zu seinem Zuhause, sind Grundelemente in den Songs von Engst. Dabei sind sie gesellschaftskritisch, ohne den Respekt gegenüber ihrer Herkunft zu verlieren.

Während die Band bei ihrem Debütalbum Flächenbrand noch unter Zeitdruck stand und in den Stunden bevor sie den ersten Fuß ins Studio setzte, einigen Songs den letzten Schliff verpasste, ließen sich Engst für Schöne Neue Welt alle nötige Zeit, um auf ihre Gefühle zwischen Wut, Zweifel aber auch tiefer Freundschaft und Verbundenheit in die Musik einfließen zu lassen. So resümieren Engst: „… es gibt wieder eine ganz klare Kante, die wir fahren und genug in unserer Gesellschaft was es zu kritisieren gibt. Wir nehmen das alles und schmeißen es ihnen direkt ins Gesicht. Aber dennoch, was wären Engst ohne Freundschaft, Zusammenhalt und Liebe“. Ironisch passend war das beklemmende Gefühl des Corona-Lockdowns, zu dessen Zeiten das Album aufgenommen wurde, und so entpuppt sich das zweite Studioalbum im Vergleich zum Vorgänger als deutlich härter und komplexer, doch weiterhin auch eingängig, gewohnt sozialkritisch und vor allem: voll in die Fresse.

Engst sind:

Matthias Engst – Gesang

Ramin Tehrani – Gitarre

Chris Wendel – Bass

Yuri Cernovolov – Schlagzeug

Mehr Info:

https://Engst.lnk.to/spotify

https://www.instagram.com/engst_official

www.facebook.de/engstmusik

https://www.youtube.com/EngstOfficial

https://www.eventim.de/artist/engst