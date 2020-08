Reternity: veröffentlichen „A Test Of Shadows“ Lyricvideo

Ab dem 25. September wird das zweite Album der schwäbischen Metaller von Reternity mit dem Titel A Test Of Shadows in den Läden stehen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es ab sofort in Form des Titeltracks der knapp 45-minütigen Scheibe. Auf dem neuen Longplayer erwarten euch elf Songs, welche jeden Freund von melodischem, abwechslungsreichem Metal begeistern sollten. Produziert wurde die Platte erneut mit Jonas Kümmerle (Analog Mixing Studio), welcher für eine druckvolle und moderne Produktion gesorgt hat. Die Tracklist des Albums findet ihr weiter unten. Check it out!

A Test Of Shadows Tracklist:

1. Intro

2. Sniper’s Death

3. This Is The End

4. My Crush

5. A Test Of Shadows

6. A Grave Called Home

7. (We Were) The Gods

8. Falling Shadows

9. You’ll See The Sun

10. No Deeper Hole

11. Stranded

Reternity Line-Up:

Stefan Zörner – Vocals

Carsten Sauter -Guitar

Oskar Schmidt – Guitar

Didi Schenk – Bass

Suat Gören – Drums

